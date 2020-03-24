Главная Новости
24 марта • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Женщина показала свой 14-летний Volvo c пробегом 1 млн км

990
Читать материал на украинском

Автомобили с пробегом 1 млн км и выше – не редкость для дорог Северной Америки. Однако если раньше такими цифрами хвастались машины японского производства, то теперь речь идёт об авто, выпущенном в Швеции.

Об универсале Volvo V70 с рекордным пробегом рассказало канадское представительство Вольво. Автомобиль был куплен в 2006 году его нынешней владелицей Ритой Нойман вместе с мужем, которые занимаются благотворительностью, оказывая медицинскую помощь и доставку товаров первой необходимости "от двери до двери".

Volvo V70 с пробегом 1 млн км

Volvo V70 с пробегом 1 млн км

media.volvocars.com

Таким образом, свой 1 млн км универсал проехал за 14 лет, при этом машину регулярно обслуживали, благодаря чему она сохранилась в отличном состоянии. Рита заявила, что с выбором они не прогадали: Volvo оказалcя очень надежным и безопасным. "Автомобиль позволил нам положительно повлиять на наше сообщество, и за это мы ему благодарны", – заявила владелица.

Volvo V70 с пробегом 1 млн км

Volvo V70 с пробегом 1 млн км

media.volvocars.com

Интересно, что в прошлом году супруги купили еще один универсал Volvo, V60, однако свою старую машину они продавать не стали – более того, V70 активно используется по сей день.

Volvo V70 с пробегом 1 млн км

Volvo V70 с пробегом 1 млн км

media.volvocars.com

В компании Volvo отметили, что за такое важное для них достижение владелицу наградили памятными подарками, но какими именно, не уточняется.

Ранее, буквально в прошлом месяце, OBOZREVATEL рассказывал о пикапе Nissan, который также без особых проблем проехал 1,6 млн км.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Volvo б/у автомобиль рекорд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги