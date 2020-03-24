Женщина показала свой 14-летний Volvo c пробегом 1 млн км

Автомобили с пробегом 1 млн км и выше – не редкость для дорог Северной Америки. Однако если раньше такими цифрами хвастались машины японского производства, то теперь речь идёт об авто, выпущенном в Швеции.

Об универсале Volvo V70 с рекордным пробегом рассказало канадское представительство Вольво. Автомобиль был куплен в 2006 году его нынешней владелицей Ритой Нойман вместе с мужем, которые занимаются благотворительностью, оказывая медицинскую помощь и доставку товаров первой необходимости "от двери до двери".

Volvo V70 с пробегом 1 млн км media.volvocars.com

Таким образом, свой 1 млн км универсал проехал за 14 лет, при этом машину регулярно обслуживали, благодаря чему она сохранилась в отличном состоянии. Рита заявила, что с выбором они не прогадали: Volvo оказалcя очень надежным и безопасным. "Автомобиль позволил нам положительно повлиять на наше сообщество, и за это мы ему благодарны", – заявила владелица.

Volvo V70 с пробегом 1 млн км media.volvocars.com

Интересно, что в прошлом году супруги купили еще один универсал Volvo, V60, однако свою старую машину они продавать не стали – более того, V70 активно используется по сей день.

Volvo V70 с пробегом 1 млн км media.volvocars.com

В компании Volvo отметили, что за такое важное для них достижение владелицу наградили памятными подарками, но какими именно, не уточняется.

Ранее, буквально в прошлом месяце, OBOZREVATEL рассказывал о пикапе Nissan, который также без особых проблем проехал 1,6 млн км.

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