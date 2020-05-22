И это не внедорожник: Subaru подготовила новый 4х4

Полный привод – основа модельного ряда Subaru, которая предлагает несколько кроссоверов. Но к премьере готовится новинка 4х4, которая не является внедорожником.

Subaru Levorg – редкая модель японского производителя. Этот автомобиль появился в 2014 году. В компании уже подготовили второе поколение модели – фото просочилось в сеть. Интересно, что машина предлагается исключительно в кузове 5-дверный универсал и позиционируется как промежуточное решение между Legacy и Impreza.

Новый Subaru Levorg 2021 модельного года drom.ru

Ранее компания показала концепт Subaru Levorg следующей генерации, теперь машину поймали на японских дорогах без какого-либо камуфляжа. Хорошая новость – серийная модель полностью сохранила эффектный дизайн прототипа. Судя по агрессивным бамперам и крупным колесным дискам, на фото попался Levorg STI – топовый вариант с двигателем мощностью 300 л.с. Стандартная модель получит агрегат на 200 л.с.

Полноприводный универсал Subaru Levorg первого поколения subaru.com

Полноприводный универсал Subaru Levorg первого поколения subaru.com

Разумеется, полный привод останется по умолчанию во всех модификациях. Машину, видимо, тестируют для финальной доводки. Это говорит о скором выходе Subaru Levorg 2021 в продажу. Премьера состоится в июне, а заказы откроют в июле.

Концепт Subaru Levorg subaru.com

Концепт Subaru Levorg subaru.com

Концепт Subaru Levorg subaru.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о первом электромобиле Subaru, который находится в разработке.