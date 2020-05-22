И это не внедорожник: Subaru подготовила новый 4х4
Полный привод – основа модельного ряда Subaru, которая предлагает несколько кроссоверов. Но к премьере готовится новинка 4х4, которая не является внедорожником.
Subaru Levorg – редкая модель японского производителя. Этот автомобиль появился в 2014 году. В компании уже подготовили второе поколение модели – фото просочилось в сеть. Интересно, что машина предлагается исключительно в кузове 5-дверный универсал и позиционируется как промежуточное решение между Legacy и Impreza.
Ранее компания показала концепт Subaru Levorg следующей генерации, теперь машину поймали на японских дорогах без какого-либо камуфляжа. Хорошая новость – серийная модель полностью сохранила эффектный дизайн прототипа. Судя по агрессивным бамперам и крупным колесным дискам, на фото попался Levorg STI – топовый вариант с двигателем мощностью 300 л.с. Стандартная модель получит агрегат на 200 л.с.
Разумеется, полный привод останется по умолчанию во всех модификациях. Машину, видимо, тестируют для финальной доводки. Это говорит о скором выходе Subaru Levorg 2021 в продажу. Премьера состоится в июне, а заказы откроют в июле.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о первом электромобиле Subaru, который находится в разработке.