И это не такси: как подзаработать на своём авто во время карантина

Пандемия коронавируса и последующий за ней карантин внесли коррективы в планы многих людей по всему миру. Однако, лишившись одного, люди не унывают и часто придумывают что-то другое.

Именно так и поступил житель Британии по имени Ян Холл. Ян владеет универсалом Mercedes E-Class, и до текущей ситуации в мире он часто разъезжал на своем авто в рабочих и личных целях. Тем не менее, и с наступлением карантина он нашёл своему авто применение.

Mercedes превратили в теплицу autoevolution.com

Холл превратил Мерседес в теплицу для выращивания овощей (изначально последние росли дома, но там оказалась неподходящая среда). Он вынул задние сиденья и обтянул салон полиэтиленом, дабы влага не попадала внутрь машины и не нанесла повреждения. Теперь в его автомобиле растут три вида помидоров и немного бок-чой (китайская листовая капуста).

Mercedes превратили в теплицу autoevolution.com

Оказалось, что автомобиль идеально подходит в качестве теплицы – за счёт панорамного остекления растения всегда получают тепло и солнечный свет, даже когда на улице холодно.

Mercedes превратили в теплицу autoevolution.com

В теории, выращенные овощи можно было продать (особенно это актуально в тех случаях, когда на фоне карантина пропал источник дохода), однако Ян посадил томаты и капусту для себя – позже он планирует с их помощью приготовить пиццу.

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