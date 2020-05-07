Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

И это не такси: как подзаработать на своём авто во время карантина

4.1т
Читать материал на украинском

Пандемия коронавируса и последующий за ней карантин внесли коррективы в планы многих людей по всему миру. Однако, лишившись одного, люди не унывают и часто придумывают что-то другое.

Именно так и поступил житель Британии по имени Ян Холл. Ян владеет универсалом Mercedes E-Class, и до текущей ситуации в мире он часто разъезжал на своем авто в рабочих и личных целях. Тем не менее, и с наступлением карантина он нашёл своему авто применение.

Mercedes превратили в теплицу

Mercedes превратили в теплицу

autoevolution.com

Холл превратил Мерседес в теплицу для выращивания овощей (изначально последние росли дома, но там оказалась неподходящая среда). Он вынул задние сиденья и обтянул салон полиэтиленом, дабы влага не попадала внутрь машины и не нанесла повреждения. Теперь в его автомобиле растут три вида помидоров и немного бок-чой (китайская листовая капуста).

Mercedes превратили в теплицу

Mercedes превратили в теплицу

autoevolution.com

Оказалось, что автомобиль идеально подходит в качестве теплицы – за счёт панорамного остекления растения всегда получают тепло и солнечный свет, даже когда на улице холодно.

Mercedes превратили в теплицу

Mercedes превратили в теплицу

autoevolution.com

В теории, выращенные овощи можно было продать (особенно это актуально в тех случаях, когда на фоне карантина пропал источник дохода), однако Ян посадил томаты и капусту для себя – позже он планирует с их помощью приготовить пиццу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал забавное видео погони из индийского кино.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто курьез
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги