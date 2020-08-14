И это не BMW: водители каких авто чаще всего нарушают ПДД

Аналитическая компания из Германии Verivox провела интересное исследование – её эксперты выяснили, водители каких моделей автомобилей чаще всего попадают на штрафы из-за нарушений ПДД (для этого за основу были взяты данные по договорам страхования).

Вопреки стереотипам, оказалось, что самыми злостными являются владельцы Audi, а не BMW. Причем Ауди расположилась не только на первом месте, но и на втором – это модели Allroad Quattro и А5 соответственно. Кроме того, в десятку "лучших" вошли еще три (!) автомобиля с логотипом "четырех колец" – Audi TT, Audi A6, Audi Q5. Они попали на 6-е, 7-е и 10-е места соответственно.

Что касается других позиций, "бронза" досталась... Skoda Superb.На четвертом месте идет BMW 5 серии, на пятом – Mercedes CLK. Также за БМВ закрепилась и девятая позиция – "отличились" владельцы 3-Series. Что же касается 8-го места, то на нем торжественно находится Volvo V70, пишет presseportal.de.

Водители каких авто чаще всего нарушают ПДД

AUDI Allroad Quattro AUDI A5 SKODA Superb BMW 5 MERCEDES-BENZ - CLK AUDI Audi TT AUDI A6 VOLVO V70 BMW 3 AUDI Q5

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