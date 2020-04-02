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2 апреля • обновлено в 16:26
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И это ещё дешево! Как выглядит Lada Vesta за 60 000 евро

1.3т
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В Венгрии за очень большие деньги продают Lada Vesta. Однако это не обычный седан-бюдежтник – речь идет о спортивной модификации (класса TC1),разработанной для чемпионате мира по кузовным гонкам (WTCC).

Всего было построено четыре спортивных Весты – их подготовила заводская команда Lada Sport к гоночному сезону-2015. Создание одного такого автомобиля обошлось АвтоВАЗу в 1 млн евро, поэтому ценник в 60 000 евро за данный экземпляр ещё не так шокирует на фоне этого.

Lada Vesta за 60 000 евро

Lada Vesta за 60 000 евро

racecarsdirect.com

Как и многие другие машины для WTCC, спортивная Lada Vesta имеет мало чего общего с серийным авто. В частности, она оснащена 1,6-литровым 380-сильным двигателем от французской компании Oreca, секвентальной трансмиссией Xtrac, независимой подвеской с амортизаторами Öhlins, а также полностью переделанным под гонки кузовом с карбоновыми внешними панелями и антикрылом.

Lada Vesta за 60 000 евро

Lada Vesta за 60 000 евро

racecarsdirect.com

В 2016 году АвтоВАЗ решил уйти из WTCC, и все четыре Лады были переданы французской команде RC Motorsport. Но поездить на них новым владельцам удалось лишь раз – во время чемпионата 2017 года. После этого кузовные гонки упразднили, а сами автомобили такого класса перестали использовать из-за их дорогой разработки и обслуживания.

Lada Vesta за 60 000 евро

Lada Vesta за 60 000 евро

racecarsdirect.com

Lada Vesta за 60 000 евро

Lada Vesta за 60 000 евро

racecarsdirect.com

Lada Vesta за 60 000 евро

Lada Vesta за 60 000 евро

racecarsdirect.com

В итоге, уникальные Лады ушли в частные руки, и вот одна из них переехала в Венгрию, где после непродолжительного участия в местном чемпионате оказалась в продаже. Как отмечается в объявлении, ресурс двигателя ещё рассчитан на 3000 км (мотор Öhlins нужно перебирать каждые 6 тысяч).

Эксперты считают, что 60 000 евро – это еще недорого за спортивную Ладу. Зачастую автомобиля для WTCC не попадают в продажу: они хранятся либо у самих гоночных команд, либо находятся на стендах музеев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили таксомоторную ГАЗ-24 Волга. За машину просят деньги, сопоставимые с ценой нового Mercedes S-Class.

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