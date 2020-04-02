И это ещё дешево! Как выглядит Lada Vesta за 60 000 евро

В Венгрии за очень большие деньги продают Lada Vesta. Однако это не обычный седан-бюдежтник – речь идет о спортивной модификации (класса TC1),разработанной для чемпионате мира по кузовным гонкам (WTCC).

Всего было построено четыре спортивных Весты – их подготовила заводская команда Lada Sport к гоночному сезону-2015. Создание одного такого автомобиля обошлось АвтоВАЗу в 1 млн евро, поэтому ценник в 60 000 евро за данный экземпляр ещё не так шокирует на фоне этого.

Lada Vesta за 60 000 евро racecarsdirect.com

Как и многие другие машины для WTCC, спортивная Lada Vesta имеет мало чего общего с серийным авто. В частности, она оснащена 1,6-литровым 380-сильным двигателем от французской компании Oreca, секвентальной трансмиссией Xtrac, независимой подвеской с амортизаторами Öhlins, а также полностью переделанным под гонки кузовом с карбоновыми внешними панелями и антикрылом.

Lada Vesta за 60 000 евро racecarsdirect.com

В 2016 году АвтоВАЗ решил уйти из WTCC, и все четыре Лады были переданы французской команде RC Motorsport. Но поездить на них новым владельцам удалось лишь раз – во время чемпионата 2017 года. После этого кузовные гонки упразднили, а сами автомобили такого класса перестали использовать из-за их дорогой разработки и обслуживания.

Lada Vesta за 60 000 евро racecarsdirect.com

Lada Vesta за 60 000 евро racecarsdirect.com

Lada Vesta за 60 000 евро racecarsdirect.com

В итоге, уникальные Лады ушли в частные руки, и вот одна из них переехала в Венгрию, где после непродолжительного участия в местном чемпионате оказалась в продаже. Как отмечается в объявлении, ресурс двигателя ещё рассчитан на 3000 км (мотор Öhlins нужно перебирать каждые 6 тысяч).

Эксперты считают, что 60 000 евро – это еще недорого за спортивную Ладу. Зачастую автомобиля для WTCC не попадают в продажу: они хранятся либо у самих гоночных команд, либо находятся на стендах музеев.

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