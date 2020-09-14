Компания Hyundai Motor запустила собственный телеканал. Channel Hyundai – интерактивное приложение для Smart TV, включающее мультимедийный контент с цифровым интерфейсом.

Об этом сообщила пресс-служба производителя. Channel Hyundai предлагает разнообразный онлайн-контент и услуги, которые будут предоставлять прямой доступ к информации бренда Hyundai.

Hyundai запустила собственный телеканал Channel Hyundai. Фото: hyundai.news

Для начала компания представила в программе три категории: прямые трансляции (Live), телевиденье (TV) и модели автомобилей (Models). В планах на будущее – увеличивать количество контента.

Hyundai запустила собственный телеканал Channel Hyundai. Фото: hyundai.news

Категория "Live" будет предлагать выпуски продуктов и презентаций в соответствии с виденьем и философией компании. Так, например, 15 сентября на телеканале будет транслироваться мировая премьера абсолютно нового Hyundai Tucson 2021, впервые состоится на большом экране при помощи приложения и с видео высокого качества.

В категории "TV" будут представлены видео, охватывающих широкий спектр тем современного образа жизни. Здесь можно будет увидеть интересные репортажи о различных партнерских проектах и мероприятиях Hyundai: от впечатляющих художественных коллабораций до захватывающих новостей мотоспорта. Также в планах разработка и выпуск уникального контента исключительно для Channel Hyundai.

Категория "Models" предназначена для тех, кто хочет узнать больше именно об автомобилях Hyundai. Приложение Channel Hyundai будет содержать не только видео-обзоры, а также иметь интерактивный выставочный зал, которые позволит клиентам получить виртуальный опыт знакомства с ключевыми функциями моделей Hyundai.

Hyundai запустила собственный телеканал Channel Hyundai. Фото: hyundai.news

Впоследствии приложение будет пополняться новым содержанием и услугами, которые будут предоставлять клиентам широкий спектр фирменного контента с легким доступом через Smart TV. Сейчас передачи доступны на английском языке с субтитрами, в работе также производство материалов на других языках.

Hyundai запустила собственный телеканал Channel Hyundai. Фото: hyundai.news

Приложение можно загрузить по ключевым словам "Hyundai" или "Channel Hyundai" на LG Content Store или Samsung TV App Store. Контент можно также смотреть на сайте Channel Hyundai.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai готовится к презентации кроссовера Hyundai Tucson нового поколения.