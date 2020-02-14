Hyundai удивляет эффектным электромобилем

В начале марта на автошоу в Женеве компания Hyundai представит концептуальный электромобиль с символичным названием "Пророчество".
Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках стратегии электрификации, компания Hyundai презентует концептуальный электрический фастбек Prophecy.
Помимо электрической платформы, которая послужит основой для создания целой линейки электрокаров брендов Kia и Hyundai, концепт демонстрирует новую стилистику марки "Чувственная спортивность".
Hyundai Prophecy
hyundainews.com
"Prophecy не следует трендам, он подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем", – комментирует СангЮп Ли, руководитель Hyundai Global Design Center. Помимо концепта компания поделится своей стратегией электрификации модельного ряда.
Hyundai Prophecy
hyundainews.com
Напомним, что первой серийной моделью, которая продемонстрировала "чувственную" стилистику бренда стало новое поколение седана Sonata. А в Женеве будут тему продолжат хэтчбек i20 новой генерации и рестайлинговое семейство i30.
Hyundai Prophecy
hyundainews.com
Интересно, что концепт показали практически сразу после анонса сотрудничества Hyundai и старт-апа Canoo, который активно занимается разработками в области электромобилей. В частности, Canoo недавно представила свою инновационную платформу-"скейтборд". Она имеет в своем арсенале 304-сильный электромотор с крутящим моментом 425 Нм и батарею емкостью 80 кВтч.
Модельная платформа-"скейтборд" от Canoo позволяет монтировать различные кузова.
hyundainews.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai готовит новый седан Elantra.
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