Hyundai удивляет эффектным электромобилем

В начале марта на автошоу в Женеве компания Hyundai представит концептуальный электромобиль с символичным названием "Пророчество".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках стратегии электрификации, компания Hyundai презентует концептуальный электрический фастбек Prophecy.

Помимо электрической платформы, которая послужит основой для создания целой линейки электрокаров брендов Kia и Hyundai, концепт демонстрирует новую стилистику марки "Чувственная спортивность".

Hyundai Prophecy hyundainews.com

"Prophecy не следует трендам, он подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем", – комментирует СангЮп Ли, руководитель Hyundai Global Design Center. Помимо концепта компания поделится своей стратегией электрификации модельного ряда.

Hyundai Prophecy hyundainews.com

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Напомним, что первой серийной моделью, которая продемонстрировала "чувственную" стилистику бренда стало новое поколение седана Sonata. А в Женеве будут тему продолжат хэтчбек i20 новой генерации и рестайлинговое семейство i30.

Hyundai Prophecy hyundainews.com

Интересно, что концепт показали практически сразу после анонса сотрудничества Hyundai и старт-апа Canoo, который активно занимается разработками в области электромобилей. В частности, Canoo недавно представила свою инновационную платформу-"скейтборд". Она имеет в своем арсенале 304-сильный электромотор с крутящим моментом 425 Нм и батарею емкостью 80 кВтч.

Модельная платформа-"скейтборд" от Canoo позволяет монтировать различные кузова. hyundainews.com

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