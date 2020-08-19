Hyundai создала самый практичный автомобиль для семьи. Фото

Hyundai Custo – автомобиль, о котором производитель ничего не говорил. Тем не менее, на протяжении пары лет новинка находилась в разработке. Теперь, благодаря фотошпионам, мы можем ее увидеть.

В первую очередь новый Hyundai адресован семейным покупателям. Новинка представляет собой полноразмерный минивэн, рассчитанный на 6-7 человек в трехрядной конфигурации салона.

Снаружи автомобиль очень похож на новые кроссоверы Hyundai. Отличительными особенностями стали широкая передняя решетка и двухуровневая светотехника. Фото кормы пока нет. Возможно, сзади автомобиль получил фонари, которые объединены светодиодной полоской.

Новый минивэн Hyundai оказался вместительным. Фото: drom.ru

Официальная премьера минивэна Hyundai Custo 2021 состоится осенью. Тогда мы узнаем все подробности о новинке.

Салон Hyundai Custo выглядит современно благодаря большому монитору. Фото: drom.ru

OBOZREVATEL ранее сообщал о кроссовере Hyundai Tucson 2021 модельного года, дизайн которого почти перестал быть секретом.

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