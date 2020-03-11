Hyundai создала "помятого" соперника Skoda Octavia. Фото

Новую Hyundai Elantra 2021 модельного года показали на фото и видео. В продажу компактный седан, который будет соперничать с Skoda Octavia и Toyota Corolla, отправится в 2020-2021 гг.

Главной особенностью новой Хюндай Элантра 2021 стал "помятый" дизайн. Стилистически кузов собран из множества острых граней и плоских поверхностей. Это позволило создать динамичный и эффектный облик.

Совсем скоро Hyundai Elantra 7 поколения представят официально hyundai.com

Характер изображений и видео носит статус тизеров, которые не должны полностью раскрывать дизайн Hyundai Elantra. Однако мы можем рассмотреть множество деталей, ведь внешность новинки рассекречена почти без остатка.

Мы обработали изображение Hyundai Elantra 2021, чтобы увидеть больше – облик нового седана больше не секрет!

На своего предшественника, который пока остается актуальной моделью, новый седан Hyundai совсем не похож. В седьмом поколении модель будет выглядеть намного смелее. К тому же, автомобиль увеличится в размерах, а силуэт фастбэк добавит спортивности и привлечет больше молодых покупателей.

Новая Хюндай Соната уже примерила фирменную решетку hyundai.com

Во многом на дизайн Elantra 2021 повлиял кроссовер Hyundai Vision T Concept (Hyundai HDC-7), который к тому же намекает на новый Hyundai Tucson hyundai.com

Ранее в корейской компании сообщали о намерении создавать уникальный дизайн для каждой новой модели Hyundai. Похоже, эта стратегия продолжается и в отношении Elantra 2021. Небольшие отсылки к другим автомобилям бренда – оригинальный передний бампер и крупная передняя решетка. В этой связи на новинку повлияли Hyundai Sonata 2020 и концепт-предвестник следующего Tucson.

Раскосые фары и широкая решетка выделят Hyundai Elantra в потоке hyundai.com

В деталях переднюю часть кузова пока не показали, а корму уже можно рассмотреть в подробностях. Дизайнеры решили соединить задние фонари тонкой светодиодной полоской, которая пересекает крышку багажника на всю ширину кузова.

Сзади новая Элантра 2021 выглядит совершенно по-новому hyundai.com

Технических подробностей производитель не раскрыл. Больше деталей появится 17 марта, когда модель представят в США. На глобальном рынке новинка составит конкуренцию Skoda Octavia и Toyota Corolla.

Hyundai Elanra 6 поколения внешне получилась более спокойным автомобилем hyundai.com

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, новый бюджетный седан Hyundai удивил стильным и эффектным дизайном.

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