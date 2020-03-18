Hyundai Santa Fe получил соперника из Китая. Фото и характеристики

Новый кроссовер Geely HaoYue, о котором мы рассказывали недавно, станет самым большим SUV китайского бренда. Появились новые фото. Среди соперников – Hyundai Santa Fe и Toyota Highlander.

Новинка получила довольно брутальный угловатый дизайн, что делает кроссовер совсем не похожим на другие автомобили Geely. Длина кузова составляет 4835 мм при колесной базе в 2815 мм. Данные по клиренсу производитель не приводит. Но, несмотря на "внедорожный" дизайн, этот показатель вряд ли является ключевым – скорее всего, новый Geely HaoYue будет исключительно переднеприводным.

Новый Джили выглядит строго и не похож на своих братьев global.geely.com

Новый кроссовер Джили показали и внутри: салон китайского автомобиля получился светлым благодаря огромной панорамной крыше, которая наверняка будет доступна в самых дорогих комплектациях. Центральное место занимает большой экран мультимедиа. Также мы знаем, что второй дисплей выполняет функцию цифрового щитка приборов. Базовый китайский кроссовер получит пять посадочных мест, но можно будет заказать и 7-местную конфигурацию салона.

Просторный салон Geely HaoYue порадует практичностью global.geely.com

Двигатель пока заявлен один – бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,8 л мощностью 184 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная КПП. Возможно, в дальнейшем моторную гамму пополнят и другими агрегатами, хотя в Китае это не слишком распространенное явление.

В темноте кроссовер Джили напоминает корейские и японские кроссоверы global.geely.com

Ожидается, что купить Geely HaoYue в базовой версии можно будет от 18-20 тыс. долларов. По традиции, продажи начнутся на домашнем рынке. Но в дальнейшем самый большой кроссовер Джили появится и в других странах.

Hyundai Santa Fe по размерам соответствует Geely HaoYue hyundai.com

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