Hyundai раскрыл секреты нового Tucson PHEV

Корейская компания Hyundai поделилась техническими подробностями о новом гибридном кроссовере Tucson Plug-in Hybrid.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка, которая ожидается у дилеров весной будущего года, оснащается гибридной силовой установкой PHEV.

Таким образом в семье кроссоверов Tucson нового поколения представлены все варианты гибридных систем – "мягкий" гибрид с бензиновым ДВС, гибрид, а теперь и PHEV-гибрид.

Tucson Plug-in Hybrid оснащается мощным и эффективным силовым агрегатом. Он состоит из бензинового турбированного мотора с непосредственным впрыском 1.6 T-GDi Smartstream третьего поколения. Вторым важным компонентом является тяговый электромотор мощностью 66,9 кВт (91 л.с.), который выдает крутящий момент 304 Нм. Питание для него обеспечивает литий-полимерная батарея емкостью 13,8 кВтч. Суммарная мощность силового агрегата – 265 л.с., а крутящий момент достигает 350 Нм.

Реализовать потенциал гибридной установки помогает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с технологией управления "по проводам" и полный привод. Кроме того, Tucson Plug-in Hybrid оснащен активными жалюзями радиаторной решетки Active Air Flap, которые помогают улучшить аэродинамику машины в зависимости от условий движения.

Водитель может выбрать полностью электрический режим движения нажатием соответствующей кнопки на центральной консоли. В этом случае полностью заряженной батареи хватит, чтобы преодолеть до 50 км (по циклу WLTP). Встроенная зарядка на 7,2 кВт позволяет пополнять энергией батарею как на стационарных станциях, так и в домашних условиях от Wall Box.

Расположение высоковольтной батареи под полом позволило обеспечить достаточно пространства для водителя и его спутников, а объем багажника по сравнению с предшественником вырос до 558 л (+9%) в 5-местной конфигурации и до 1737 л (+15%) при сложенных сиденьях второго ряда.

В стандартную комплектацию Tucson Plug-in Hybrid входит полноприводная трансмиссия с технологией автоматического распределения тяги между осями (HTRAC) и системой выбора режимом движения Terrain Mode, позволяющим оптимизировать мощность, момент и тормозное усилие в зависимости от дорожной ситуации. В качестве опции предлагается адаптивная подвеска Electronically Controlled Suspension (ECS) с режимами Eco и Sport.

Автомобиль получил два больших цифровых дисплея диагональю 10,25 дюйма. Первый предоставляет водителю всю необходимую информацию, а также показания бортового компьютера. Второй отвечает за информационно-развлекательную систему и управление вспомогательными функциями. А фирменная коммуникационная система Bluelink информирует об уровне заряда батареи, а также позволяет менять настройки зарядки с помощью приложения на смартфоне.

В списке опций нового Tucson есть система дистанционного управления процессом парковки – Remote Smart Parking Assist (RSPA). На скоростных магистралях водителю поможет система Highway Driving Assist (HDA), которая поддерживает центральное положение автомобиля в полосе, а также адаптирует его скорость с учетом данных навигатора, трафика и возможной смены направления движения. Система Parking Collision-avoidance Assist, доступная только для версии Tucson Plug-in Hybrid, предохраняет от столкновения с движущимися объектами при выезде с парковки задним ходом.

Новый Tucson Plug-in Hybrid появится у европейских дилеров весной будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Hyundai показала глобальную электрическую платформу, а также пообещала представить 12 новинок до конца 2021 года.