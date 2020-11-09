Hyundai презентовал спортивную версию Sonata N Line

Корейская компания Hyundai впервые предложила для модели Sonata спортивную версию N Line.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально новинка будет доступна для корейскох покупателей, а позже появится и на других рынках.

Автомобиль получил 2,5-литровый бензиновым мотор Smartstream GDI с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Он развивает 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Реализовать потенциал мотора помогает новая 8-ступенчатая роботизированная коробка передач N DCT с двумя сцеплениями и система изменения режимов движения с функцией Launch Control. Привод осуществляется на передние колеса.

Внешне узнать спортивную Sonata N Line можно по 19-дюймовым диска оригинального рисунка, переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками, боковым "юбкам" и массивному диффузору с двумя сдвоенными патрубками выпускной системы.

В соответствии со спортивным характером, Sonata N Line получила уменьшенный клиренс, собственные настройки шасси, более жесткие пружины и амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра, а также перенастроенную рулевую систему для более точного управления.

В салоне появились спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и комбинированной отделкой с красной строчкой. Sonata N Line оснащается топовой мультимедийной системой с навигацией, 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, системой голосового управления, а для водителя предлагается 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с четырьмя возможными конфигурациями на выбор.

Навигационная система также предлагает несколько вариантов изображения, а также сообщает информацию о трафике и ДТП на маршруте. Мультимедийная система поддерживает возможность подключения по Bluetooth одновременно двух устройств. А меломаны оценят аудиосистему с 12 динамиками и сабвуферов.

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