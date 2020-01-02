Hyundai презентовал роскошный кроссовер: официальные фото

В канун Нового года компания Hyundai представила официальные фотографии первого кроссовера люксового бренда Genesis.

Как стало известно OBOZREVATEL, семейство Genesis пополнит роскошный кроссовер Genesis GV80. Прообраз одноименной новинки впервые показали еще в 2017 году на автошоу в Нью-Йорке, а теперь автомобиль добрался до конвейера.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

Genesis GV80 будет доступен в нескольких вариантах конфигурации салона, в том числе, 7-местной. Кроссовер станет четвертым представителем бренда Genesis, который сегодня включает три люксовых седана – G70, G80 и G90. Автомобиль построен на собственной заднеприводной платформе, а полный привод будет доступен в качестве опции.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

С учетом того, что новинка является глобальной моделью, в ее создании принимали участие конструкторы и дизайнеры сразу трех исследовательских центров компании Hyundai – в Южной Корее, Германии и США.

Дизайн Genesis GV80 призван подчеркнуть солидность и респектабельность владельца. Среди отличительных особенностей – массивная пятиугольная радиаторная решетка, а также двойные светодиодные фары и задние фонари. В целом, внешний вид очень похож на оригинальный концепт GV80, который Genesis продемонстрировал на автосалоне в 2017 году.

Концепт кроссовера Genesis GV80 показали в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке genesisnewsusa.com

Интерьер GV80 выполнен в классическом стиле, с использованием кожи, ценных пород дерева и полированного алюминия. По центру торпеды расположен большой экран мультимедийной системы, а ниже находится блок управления климатической установкой с собственным цветным дисплеем. На центральной консоли есть "шайбы" для переключения передач и выбора режимов движения, а также оригинальный контроллер в форме "раструба" для управления информационно-развлекательной системой.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

Концепт GV80 дебютировал с силовым агрегатом на водородных топливных элементах, но на серийной модели будут использоваться привычные ДВС. Ожидается, что новинка получит 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом, а для топ-версии предложат 5-литровый V8.

Genesis GV80 genesisnewsusa.com

Первыми покупателями станут жители Южной Кореи, а затем новинка начнет свое шествие по миру.

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