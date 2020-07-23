Корейская компания Hyundai решила привлечь внимание к своему кроссоверу Kona. Новая версия получила название Night Edition.

В сентябре в продажу на американском рынке появится лимитированная серия 2021 Kona Night Edition. Автомобиль получил LED-светотехнику, 18-дюймовые легкосплавные диским RAYS с черным глянцевым покрытием и ряд других декоративных отличий.

Hyundai презентовал новую версию кроссовера Kona. Фото: hyundaiusa.com

В частности, новинка щеголяет черными глянцевыми корпусами зеркал, черной облицовкой радиатора, полным отсутствие хромированного декора, а также особыми цветами кузова – Ultra Black, Galactic Gray и Chalk White. В салоне также удалили весь хром, а вместо него появились черные глянцевые детали, украсившие панель приборов и карты дверей.

Hyundai презентовал новую версию кроссовера Kona. Фото: hyundaiusa.com

Новинка будет оснащаться турбированным 1,6-литровым 4-цилиндровым мотором, который развивает мощность 131 кВт (178 л.с.) и обладает крутящим моментом 264 Нм. В паре с ним будет работать 7-ступенчатаая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Привод будет осуществляться на передние колеса, а в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

Hyundai презентовал новую версию кроссовера Kona. Фото: hyundaiusa.com

Автомобиль получит богатую базовую комплектацию, включая климат-контроль, аудиосистему с 8-ю динамиками, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, систему бесключевого запуска мотора, 4,2-дюймовый дисплей на шкале приборов и другие опции.

Hyundai презентовал новую версию кроссовера Kona. Фото: hyundaiusa.com

Стоимость новинки будет объявлена ближе к началу продаж. Напомним, что ценник на Hyundai Kona в США стартует с отметки 20300 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai готовит спортивную версию кроссовера Kona.