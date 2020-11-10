Hyundai представит 12 новинок до конца 2021 года

Сергей Иванов Новости 18:00, 10.11.2020

Компания Hyundai намерена представить до конца будущего года дюжину новых или существенно обновленных кроссоверов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Среди новинок – спортивная версия Tucson N Line, а также другие модели SUV.

Компания Hyundai намерена представить до конца будущего года дюжину новых или существенно обновленных кроссоверов
hyundainews.com

Компания не уточнила детали, но в ассортимент продукции входит несколько ранее представленных моделей, включая Kona и Santa Fe, а также Tucson 2022 года. Hyundai также подтвердила, что появятся совершенно новые модели, такие как пикап Santa Cruz и модель Ioniq 5, прообразом которой был концепт 45.

2021 Hyundai Tucson
hyundainews.com

Согласно плану развития, Hyundai предложит покупателям "самый современный выбор кроссоверов и SUV среди мировых брендов". В частности, компания обещает широкую гамму силовых агрегатов, от традиционных автомобилей с ДВС, до полностью электрических машин, а также различные варианты гибридов и "заряженных" версий N Performance.

2021 Hyundai Kona
hyundainews.com

В список новинок войдут обновленная модель Kona, которая дебютировала в Южной Корее в начале нынешнего года. Помимо стандартной модели и варианта N Line, будет также мощная спортивная модификация Kona N. Предположительно она получит в свое распоряжение 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 279 л.с.

2021 Hyundai Kona N Line
hyundainews.com

Подробности о других новинках в компании пока не торопятся рассказывать. По словам Олабиси Бойлa, вице-президента североамериканского отделения Hyundai по планированию, "трудолюбивые инженеры, дизайнеры и команды разработчиков подготовили фантастические новые продукты".

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал, что в компании Hyundai намерены предложить покупателям классический рамный внедорожник, способный составить конкуренцию Toyota Land Cruiser.

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