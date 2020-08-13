Hyundai представил спортивную версию Elantra N Line

В семействе Hyundai Elantra появилась спортивная версия N Line, сообщает пресс-служба компании.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

Отличить новинку внешне можно по собственному аэродинамическому обвесу и декору. Кроме того, модель получила индивидуальные настройки подвески и более мощный двигатель.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

Под капотом новинки установили бензиновый 4-цилиндровый 1,6-литровый мотор семейства T-GDI с турбонаддувом. Аналогичный мотор уже используется на родственных моделях Elantra GT и Elantra Sport. В арсенале модели 201 "лошадка" и 264 Нм крутящего момента.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

В паре с турбомотором могут работать 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатая роботизированная КП DCT с двумя сцеплениями. С учетом спортивного характера N Line оснастили более жесткой подвеской и тормозными дисками увеличенного диаметра.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

Elantra N Line получила новую облицовку радиатора, передний бампер с крупными воздухозаборниками, 18-дюймовые легкосплавные диски оригинального рисунка, черные глянцевые молдинги и корпусы зеркал заднего вида. Сзади появились тонированная светотехника, широкий спойлер, массивный диффузор и две пары хромированных патрубков выхлопной системы.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

Интерьер отделан кожей с контрастной красной строчкой. Для водителя и переднего пассажира подготовили новые анатомические кресла с развитой боковой поддержкой и декоративной вышивкой в виде буквы N.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

Трехспицевое рулевое колесо отделано перфорированной кожей, а педали украсили металлическими накладками. Кроме того, новинка получила новую шкалу приборов с красными акцентами и финишным флагом в "красной зоне" тахометра.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

Автомобиль богато укомплектован различными помощниками водителя, включая системы предотвращения фронтальных столкновений и мониторинга слепых зон, слежения за разметкой и состоянием водителя. Кроме того, покупателям будет предложен широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.

2021 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundainews.com

У дилеров новинка ожидается в четвертом квартале нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai создала для своих электромобилей суббренд Ioniq