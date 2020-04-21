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21 апреля • обновлено в 18:43
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Hyundai представил хэтчбек Veloster N с 8-ступенчатой DCT

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Заряженная версия ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster N получила революционную коробку передач, а мощность двигателя увеличили до 275 л.с.

Напомним, что презентованный в прошлом году Veloster N оснащался 250-сильным мотором и 6-ступенчатой "механикой".

Hyundai Veloster N

Hyundai Veloster N

hyundainews.com

Благодаря "мокрому" сцеплению коробка передач N DCT имеет лучшее охлаждение и может передавать больший крутящий момент. 8-ступенчатая КП позволяет экономить топливо и обладает повышенным быстродействием. В результате на разгон от 0 до 100 км/ч Veloster N разгоняется за 5,6 секунды.

Hyundai Veloster N тратит на спринт 0-100 км/ч всего 5,6 секунды

Hyundai Veloster N тратит на спринт 0-100 км/ч всего 5,6 секунды

hyundainews.com

Инновационная коробка передач снабжена подрулевыми переключателями и имеет несколько специальных режимов N Power Shift и N Track Sense Shift. Параметры работы КП можно сконфигурировать с помощью бортового компьютера, используя операционную систему нового поколения с 8-дюймовым дисплеем высокого разрешения. Кроме того, автомобиль получил премиальную аудиосистему JBL.

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Veloster N с DCT имеет целый ряд новых опций, включая Launch Control и режим Overboost. Электроника способна оценивать характер движения и менять алгоритм работы систем в зависимости от дорожной ситуации. Например, при движении на спуске бортовой компьютер может самостоятельно задействовать режим торможения двигателем, чтобы предотвратить перегрев тормозов.

Hyundai Veloster N

Hyundai Veloster N

hyundainews.com

Veloster N с DCT имеет в своем арсенале комплексную систему безопасности SmartSense, которая включает системы экстренного торможения, контроля за состоянием водителя, контроля за разметкой и удержания в полосе, автоматического переключения дальнего света, контроля за слепыми зонами и предотвращения столкновения при движении задним ходом.

Hyundai Veloster N

Hyundai Veloster N

hyundainews.com

На заказ машину можно укомплектовать легкими спортивными креслами-ковшами с развитой боковой поддержкой и отделкой из алькантары.

Продажи Veloster N с DCT стартуют в Корее до конца этого месяца, а вскоре появятся и на других рынках.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai готовит новое поколение кроссовера Tucson.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Южная Корея Сеул
Теги
новости авто новые авто Hyundai
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