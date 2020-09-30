Hyundai пополнил семейство 'заряженных' хэтчбеков

Компания Hyundai представила новый спортивный хэтчбек i20 N Line, который пополнит семейство "заряженных" моделей марки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила спортивный облик, турбированные моторы и агрессивный аэродинамический обвес.

Внешний облик хэтчбека выполнена в новом дизайнерском стиле компании, получившем название "чувственная спортивность". От других представителей семейства i20 автомобиль отличается иным передним бампером с крупными воздухозаборниками и спойлером, задний бампер дополнили диффузором с оригинальным третьим стоп-сигналом и парой хромированных патрубков выхлопной системы, а стильная облицовка радиатора с рисунком в виде клетчатого флага украшена логотипом N Line. Завершают образ двухцветные легкосплавные 17-дюймовые диски.

Покупатели смогут выбирать между четырьмя специально подготовленными для новинки оттенками цвета кузова: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White и Brass, причем в качестве опции для авто белого цвета можно заказать контрастную черную крышу.

Интерьер украсили логотипами N Line, а спортивные кресла имеют обивку с контрастной красной строчкой. В салоне также появились спортивный руль, кожаная отделка рычага переключения передач и педали с алюминиевыми перфорированными накладками. Фирменная мультимедийная система с технологией Bluelink обеспечивает доступ к интернету и различным приложениям, а также возможность взаимодействия со смартфоном.

Для i20 N Line будут предложены три бензиновых двигателя. Помимо базовой версии с атмосферным 1,2-литровым мотором MPI (84 л.с.), покупатели смогут выбирать между двумя турбированными моторами 1.0 T-GDI мощностью 100 и 120 сил. В качестве опции для 100-сильной версии предлагается гибридная технология mild hybrid с 48-вольтным стартер-генератором. Для варианта со 120-сильным мотором он является базовым оборудованием. Также для модели предлагается новая автоматизированная коробку передач Intelligent Manual Transmission (iMT).

Появление спортивной версии Hyundai i20 N Line ожидается у европейских дилеров весной будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai показала обновленый "хот-хэтч" i30 N.