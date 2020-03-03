Hyundai показала удивительный электромобиль, на котором нельзя ездить

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса, однако новый электромобиль Hyundai Prophecy все равно представлен в ходе онлайн-премьеры.

Как стало известно OBOZREVATEL, название автомобиля выбрано не случайно. Prophecy переводится как Пророчество. Поэтому представленный прототип недвусмысленно намекает на новый Хюндай с электромотором.

Черный цвет кузова подчеркивает строгость и спокойствие дизайна Prophecy hyundai.com

В компании говорят, что Hyundai Prophecy Concept демонстрирует новый язык дизайна, в котором выполнят новые электромобили корейского бренда. При этом они будут отличаться от машин компании, оснащенных ДВС. Такой подход поможет разделить разные линейки автомобилей.

Маленький серебристый спойлер – небольшое творческое сумасшествие в спокойном облике Prophecy Concept hyundai.com

Собственно, уже заметно, как это будет осуществляться. Ведь новый Hyundai Prophecy Concept совсем не похож на другие модели Hyundai. Его элегантный дизайн выделяется даже на фоне мирового автопрома, а не только корейского. Также будет уместно вспомнить электрический Hyundai 45 EV Concept, который оригинально отличался от всех современных автомобилей бренда.

Электромобиль Hyundai 45 в сентябре 2019 года удивил своим дизайном hyundai.com

Возвращаясь к Prophecy, стоит отметить спокойный и органичный силуэт кузова, выполненный в современном стиле четырехдверного купе. Другой особенностью дизайна новинки является небольшое количество декоративных элементов. Благодаря этому облик получился чистым и легким, даже несмотря на черный цвет.

Новый электромобиль получился элегантным hyundai.com

Необычные задние фонари появятся на серийных Hyundai hyundai.com

Внимание привлекает оригинальное решение задних фонарей. Выполненные из множества светодиодов на манер пикселей, они собираются в необычный и стильный массив миниатюрных источников света. В Hyundai говорят, что подобное решение мы увидим на серийных автомобилях.

Широкие двери открывают удобный доступ в салон hyundai.com

Салон нового электромобиля пропитан атмосферой расслабления. Просторный интерьер, комфортные кресла и большие мультимедийные экраны призваны сделать путешествие необычным и запоминающимся. При этом рулевое колесо отсутствует как рудимент, намекая на полностью автономный характер езды. Очень актуально в случае концептуальных прототипов. На дорогах общего пользования беспилотные автомобили мы увидим нескоро, если это вообще случится.

Это передняя часть салона. И здесь нет рулевого колеса... hyundai.com

Интересно, что никаких характеристик и данных по запасу хода компания не приводит. Возможно, силовая установка внутри Hyundai Prophecy Concept отсутствует в принципе. Ведь этот автомобиль в первую очередь представляет собой демонстрацию развития дизайна. Но прототип базируется на полностью новой платформе, созданной специально для электрокаров. Поэтому серийный автомобиль по мотивам концепта Prophecy, скорее всего, появится.

На данный момент кроссовер Hyundai Kona Electric – самый популярный электромобиль бренда hyundai.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Hyundai подготовила новую модель, которая выделяется на фоне остальных автомобилей компании.

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