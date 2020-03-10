Hyundai показала новый бюджетный седан. Первые фото

Hyundai Accent во многих странах является популярным бюджетным автомобилем. Компания решила усилить свои позиции в этом сегменте с помощью нового Hyundai Verna 2020.

Как стало известно OBOZREVATEL, новая Verna представляет собой модифицированный вариант известного Хюндай Акцент. Сперва модель обновили для китайского рынка. Теперь с таким же названием впервые показали автомобиль для Индии.

Новый седан Hyundai окажется недорогой моделью hyundai.com

Дизайн стал намного агрессивнее и в то же время элегантнее. Спортивности добавляют резкие линии, крупная решетка и необычные передние фары. Стильными акцентами можно назвать хромированный декор, которым щедро украсили кузов.

Аккуратное применение хромированной отделки создает элегантный образ hyundai.com

После обновления бюджетный седан Hyundai получил другую моторную гамму, представленную бензиновым четырехцилиндровым атмосферным 1.5 (115 л.с.), трехцилиндровым бензиновым турбо 1.0 (120 л.с.) и 1,5-литровым дизельным двигателем на 115 л.с.

В профиль Hyundai Verna 2020 получилась солидной машиной hyundai.com

На выбор будут доступны 6-ступенчатые МКПП и АКПП, а также вариатор. Ожидается, что купить Hyundai Verna в Индии можно будет за 11 тыс. долларов в базовой комплектации.

Глобальный Hyundai Accent выглядит совсем по-другому hyundai.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, новый электромобиль Hyundai удивил невероятным дизайном.

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