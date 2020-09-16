Hyundai показал обновленый 'хот-хэтч' i30 N

Компания Hyundai показала обновленный спортивный хэтчбек i30 N, который впервые получит новейшую 8-ступенчатую роботизированную КП DCT.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Тизеры позволяют оценить внешний облик новинки, который стал еще более агрессивным. В частности, от обычного i30 версия N отличается иными бамперами с увеличенными воздухозаборниками, расширенной облицовкой радиатора, новыми фарами со светодиодными ДХО.

Сзади появились новые фонари, бампер с интегрированным в него массивным диффузором, а также два крупных круглых хромированных патрубка выхлопной системы.

Дополняют облик боковые "юбки", а также новые кованные 19-дюймовые колесные диски, которые позволили на 14 кг снизить неподрессоренную массу авто по сравнению с предшественником.

Помимо эффектного дизайна новинка отличается от предшественника новой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Этот 8-ступенчатый "робот" с мокрым сцеплением ранее уже "примерил" хэтчбек Veloster N. Среди интересных особенностей новинки – несколько режимов работы силового агрегата. Например, режим N Grin Shift позволяет кратковременно увеличить крутящий момент, передаваемый от двигателя на ведущие колеса. А режим N Power Shift используется, когда дроссельная заслонка открыта более чем на 90%.

Новый Hyundai i30 N получит в свое распоряжение 2-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор, который развивает 271 л.с. Кроме того, на отдельных рынках будет доступна дефорсированная версия мощностью 246 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai провела мировую премьеру кроссовера Tucson нового поколения, который ожидается в Украине в будущем году.

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