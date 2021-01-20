Hyundai поделилась новым подробностями о кросcовере Bayon

Компания Hyundai представила новые фото компактного кроссовера сегмента B-SUV, получившего имя Bayon.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль выполнен в новой стилистке бренда Sensuous Sportiness – "чувственная спортивность".

Кроссовер получит "двухэтажную" головную оптику, как у модели Kona hyundai.news

Кроссовер получит "двухэтажную" головную оптику, как у модели Kona и широкую облицовку радиатора, интегрированную в массивный передний бампер. Сзади внимание привлекает оригинальная светотехника с "бумерангами" фонарей, объединенных между собой светодиодной полоской.

Предполагается, что для новинки будут предложены бензиновые двигатели, которые уже используются на хэтчбеке i20 – атмосферный 1.2 MPI (84 л.с.) и 100-сильный турбированный мотор 1.0 T-GDI с 3-мя цилиндрами. В паре с ними будут работать "механика" и роботизированная КП DCT с двумя сцеплениями. В салоне ожидается цифровая панель приборов и крупный экран мультимедиа.

Сзади внимание привлекает оригинальная светотехника с "бумерангами" фонарей hyundai.news

На европейском рынке появление самого доступного в гамме кроссовера ожидается в первой половине текущего года. Более подробная информация о новинке появится в ближайшее время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai раскрыл секреты нового Tucson PHEV, а в Украине начались продажи новой модели корейского бренда.