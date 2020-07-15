Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции

Сергей Иванов Новости 17:40, 15.07.2020

Компания Hyundai провела обновление флагманского кроссовера Palisade и расширила семейство премиальной версией Calligraphy.

После недавней презентации родственного Kia Telluride 2021 модельного года с новой версией Nightfall, "материнская" компания презентовала свое видение премиального внедорожника. Версия Palisade Calligraphy оснащается 3,8-литровым V6, который развивает 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Реализовать потенциал силового агрегата помогает фирменная система полного привода HTRAC AWD с функцией блокировкой межосевого дифференциала. Для большей безопасности автомобиль получил систему помощи на спуске и "зимний" режим трансмиссии.

Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции. Фото:
hyundainews.com

Также новинка отличается от своих собратьев стильными 20-дюймовыми легкосплавными дисками, эксклюзивной облицовкой радиатора с широким хромированным окладом, подсветкой в зеркалах заднего вида, уникальной световой "подписью", широким светодиодным третьим стоп-сигналом и хром-пакетом.

Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции. Фото:
hyundainews.com

В интерьере также немало изменений. В частности, автомобиль получил стеганую кожаную отделку дверных карт, отделку потолка из замши с микрофиброй, защитную накладку на дверном проеме багажного отделения, руль с отделкой из перфорированной кожи.

Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции. Фото:
hyundainews.com
Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции. Фото:
hyundainews.com

Для всех версий кроссовера расширили список базовых и дополнительных опций. Так в начальную комплектацию SE вошли: светодиодные фары, мультимедийная система с HD-радио, беспроводной поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также возможностью подключения одновременно нескольких устройств. Версия SEL получила люк в крыше и светодиодную подсветку в салоне.

Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции. Фото:
hyundainews.com

А комплектация Premium, на основе которой создана Calligraphy, имеет в своем арсенале информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым дисплеем, GPS-навигацию, систему Highway Drive Assist, спутниковое радио SiriusXM и автомобильный интерком.

Hyundai Palisade получил топ-версию Calligraphy и новые опции. Фото:
hyundainews.com

Hyundai Palisade 2021 модельного года появится в автосалонах в США в конце месяца, но цены пока не объявлены.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai показала новый кроссовер Santa Fe.

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