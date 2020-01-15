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15 января • обновлено в 10:49
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Hyundai официально представила свой ответ BMW X5 и Audi Q7

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Премиальная марка Genesis (суббренд компании Hyundai Motor) представила в Южной Корее свой флагманский кроссоввер GV80. Новинка бросит вызов Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Audi Q7.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый кроссовер является прямым одноклассником вышеуказанных европейцев. В длину Genesis GV80 достигает 4945 мм (+ 23 мм в сравнении с X5), ширину — 1975 мм (-29 мм), а высоту — 1715 мм (-30 мм). Размер колесной базы — 2955 мм против 2975 мм у БМВ.

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

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Genesis GV80 разрабатывался совместно студиями в Южной Корее, США и Германии под руководством главного конструктора Hyundai Motor Group Люка Донкерволке. Автомобиль получился похожим на уже выпускающийся седан G80, при этом буква "V" в названии GV80 означает "универсальность, которую может предложить только внедорожник Genesis".

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 построен на заднеприводной архитектуре, но наряду с моноприводной модификацией у кроссовера есть версия со всеми ведущими колесами. Кузов автомобиля – стальной, однако двери, капот и дверь багажника сделаны из алюминия.

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Характерной дизайнерской чертой машины стала пятиугольная радиаторная решетка Crest Grille, по бокам от которой располагается двухъярусная светодиодная оптика. В задней части машина примечательна покатой крышей и "остроконечными" окошками C-стойки. Ну а если детальнее присмотреться, то можно заметить, что "корма" получилась несколько похожей на Bentley Bentayga.

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

В салоне GV80 сплошь и рядом присутствует роскошь. Салон отделан стеганой кожей и деревом, имеются вставки из алюминия. Перед водителем располагается цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, немного левее – широкоформатный 14,5-дюймовый дисплей мультимедиа, а под правой рукой – тачскрин для ввода рукописных данных. По умолчанию автомобиль является пятиместным, но если пожелает клиент, можно добавить два дополнительных кресла, таким образом, превратив машину в роскошный 7-местный лайнер.

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

Под капотом Genesis GV80 расположился новейший 3,0-литровый шестицилиндровый дизель на 278 сил и 588 Нм, но позднее в гамме появятся еще два бензиновых турбомотора –2.5 (4 цилиндра) мощностью 300 л.с. и 3,5-литровый V6 отдачей 380 л.с. Все двигатели состыковываются с с обычной восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, управляемой с помощью электронного селектора на центральной консоли.

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Оснащение у Genesis GV80 богатое. Кроссовер снарядили активной системой шумоподавления, передней подвеской, которая самостоятельно регулирует свою высоту в зависимости от дороги (для этого она использует переднюю камеру-анализатор), трехзонным климат-контролем, интеллектуальным круиз-контролем с возможностью автоматической смены полосы во время движения по шоссе и системой контроля усталости водителя с внутрисалонной камерой, которая отслеживает состояние и мимику водителя. Полноприводному кроссу также положен электронноуправляемый задний дифференциал, а вот пневмоподвеска не предусмотрена ни в одной из версий, и даже – за доплату. Что еще интересно, так это 10 подушек безопасности - есть даже центральный Airbag, который раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.

Genesis GV80

Genesis GV80

hyundaimotorgroup.com

В Южной Корее новинка уже доступна для заказа. Минимальная цена Genesis GV80 в заднеприводном исполнении – 57 000 долларов. Полноприводная модель оценена от 60 000.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Hyundai представила новый бюджетный седан.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Hyundai Genesis кроссовер
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