Hyundai официально представила свой ответ BMW X5 и Audi Q7

Премиальная марка Genesis (суббренд компании Hyundai Motor) представила в Южной Корее свой флагманский кроссоввер GV80. Новинка бросит вызов Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Audi Q7.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый кроссовер является прямым одноклассником вышеуказанных европейцев. В длину Genesis GV80 достигает 4945 мм (+ 23 мм в сравнении с X5), ширину — 1975 мм (-29 мм), а высоту — 1715 мм (-30 мм). Размер колесной базы — 2955 мм против 2975 мм у БМВ.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 разрабатывался совместно студиями в Южной Корее, США и Германии под руководством главного конструктора Hyundai Motor Group Люка Донкерволке. Автомобиль получился похожим на уже выпускающийся седан G80, при этом буква "V" в названии GV80 означает "универсальность, которую может предложить только внедорожник Genesis".

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 построен на заднеприводной архитектуре, но наряду с моноприводной модификацией у кроссовера есть версия со всеми ведущими колесами. Кузов автомобиля – стальной, однако двери, капот и дверь багажника сделаны из алюминия.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Характерной дизайнерской чертой машины стала пятиугольная радиаторная решетка Crest Grille, по бокам от которой располагается двухъярусная светодиодная оптика. В задней части машина примечательна покатой крышей и "остроконечными" окошками C-стойки. Ну а если детальнее присмотреться, то можно заметить, что "корма" получилась несколько похожей на Bentley Bentayga.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

В салоне GV80 сплошь и рядом присутствует роскошь. Салон отделан стеганой кожей и деревом, имеются вставки из алюминия. Перед водителем располагается цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, немного левее – широкоформатный 14,5-дюймовый дисплей мультимедиа, а под правой рукой – тачскрин для ввода рукописных данных. По умолчанию автомобиль является пятиместным, но если пожелает клиент, можно добавить два дополнительных кресла, таким образом, превратив машину в роскошный 7-местный лайнер.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Под капотом Genesis GV80 расположился новейший 3,0-литровый шестицилиндровый дизель на 278 сил и 588 Нм, но позднее в гамме появятся еще два бензиновых турбомотора –2.5 (4 цилиндра) мощностью 300 л.с. и 3,5-литровый V6 отдачей 380 л.с. Все двигатели состыковываются с с обычной восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, управляемой с помощью электронного селектора на центральной консоли.

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Оснащение у Genesis GV80 богатое. Кроссовер снарядили активной системой шумоподавления, передней подвеской, которая самостоятельно регулирует свою высоту в зависимости от дороги (для этого она использует переднюю камеру-анализатор), трехзонным климат-контролем, интеллектуальным круиз-контролем с возможностью автоматической смены полосы во время движения по шоссе и системой контроля усталости водителя с внутрисалонной камерой, которая отслеживает состояние и мимику водителя. Полноприводному кроссу также положен электронноуправляемый задний дифференциал, а вот пневмоподвеска не предусмотрена ни в одной из версий, и даже – за доплату. Что еще интересно, так это 10 подушек безопасности - есть даже центральный Airbag, который раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

В Южной Корее новинка уже доступна для заказа. Минимальная цена Genesis GV80 в заднеприводном исполнении – 57 000 долларов. Полноприводная модель оценена от 60 000.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Hyundai представила новый бюджетный седан.

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