Компания Hyundai намерена расширить количество спортивных версий, имеющих обозначение N.

Очередным представителем семейства станет кроссовер Kona, тесты которого проходят на Нюрбургринге. На знаменитой гоночной трассе замечен закамуфлированный кроссовер Hyundai Kona N.

Hyundai Kona получит спортивную модификацию. Фото: сarscoops.com

На иллюстрациях видно, что новинка получит дополнительный аэродинамический обвес, а также новую облицовку радиатора в стиле рестайлингового кроссовера Santa Fe. Также новинка будет отличаться обновленной светотехникой, иными бамперами с увеличенными воздухозаборниками.

Hyundai Kona получит спортивную модификацию. Фото: сarscoops.com

Hyundai Kona N будет выглядеть более агрессивно, нежели ее собратья за счет боковых "юбок", выразительному спойлеру на крыше и крупным легкосплавным колесным дискам. Сзади Kona N получит массивный бампер с широким диффузором и парой выхлопных труб, а горизонтальная LED-светотехника изменит свой рисунок.

Hyundai Kona получит спортивную модификацию. Фото: сarscoops.com

N-версия получит 2-литровую бензиновую "турбочетверку" T-GDI. 275-сильным мотором "поделился" хот-хэтч Hyundai i30 N Performance. Двигатель будет работать в паре с 8-speed DCT роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, которая уже используется на "асимметричном" Veloster N.

Hyundai Kona получит спортивную модификацию. Фото: сarscoops.com

Ожидается, что спортивную версию кроссовера представят в рамках презентации рестайлингового семейства Kona.

Hyundai Kona получит спортивную модификацию. Фото: сarscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai представила топовую версию флагманского кроссовера Palisade.