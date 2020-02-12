Hyundai i30 обновили к Женеве

На международном автосалоне в Женеве в марте компания Hyundai презентует новое поколение i20, обновленный i30 и спортивные версии этих моделей – N Line.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая стилистика Hyundai i30 вместе со спецверсиями N Line подчеркнет спортивный характер моделей.

Hyundai i30 hyundai.news

На тизерах хэтчбека i30 в версии N Line видны агрессивный передний бампер с увеличенными центральным и боковыми воздухозаборниками, иная форма решетки радиатора и фары головного света с LED-оптикой. Отличить новинку можно по интегрированным в фары V-образные светодиодные дневные ходовые огни.

Hyundai i30 hyundai.news

Дизайнеры марки также преобразили форму заднего бампера и задних фонарей. В новом стиле будут выполнены легкосплавные колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов.

Актуальная версия Hyundai i30 N-Line hyundai.news

В интерьере линейки i30 появится цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10.25 дюймов. Также впервые будет представлен универсал i30 Wagon в исполнении N-Line.

Более подробная информация о новинке станет известна после презентации, которая состоится 5 марта в Женеве.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai готовит бюджетную модель.

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