Hyundai и Kia готовят конкурента Toyota Land Cruiser

Представитель Hyundai Australia Эндрю Туитахи рассказал, что в компании изучают возможность выпуска рамного внедорожника, который смог бы составить конкуренцию Toyota Land Cruiser.

Об этом он рассказал в интервью порталу CarsGuide. По словам топ-менеджер Hyundai, в компании не исключают возможности вывести на рынок рамный полноразмерный внедорожник.

Последнее время на рынках разных стран наблюдается повышенный интерес покупателей к рамным внедорожникам. Например, большой всплеск активности в США вызван появлением нового поколения Ford Bronco, а также возрождение еще одного легендарного внедорожника Jeep Grand Wagoneer. Позиции Toyota в этом сегменте достаточно стабильны благодаря практически полному отсутствию конкурентов. Поэтому в компании Hyundai изучают перспективы запуска новой модели с классической рамой лестничного типа, полным приводом и всеми атрибутами настоящего вездехода.

По предварительной информации аналогичная модель готовится и в родственной компании Kia. Прообразом новой модели может послужить рамный концептуальный внедорожник Mohave Masterpiece, показанный в марте 2019 года на "домашнем" автошоу в Сеуле.

Ожидается, что обе новинки получат в свое распоряжение 3-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. и крутящим моментом 588 Нм. Силовой агрегат, дебютировавший на премиальном кроссовере Genesis GV80, более мощный, тяговитый и экологичный, нежели 2,8-литровый турбодизель Toyota.

Основными рынками для такой модели могут стать Австралия, Ближний Восток и США. По неофициальным данным, внедорожники представят в ближайшие несколько лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Hyundai официально презентовала новое поколение популярного кроссовера Hyundai Tucson.