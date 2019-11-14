Hyundai готовится к битве за рынок пикапов

Первый в истории марки пикап Hyundai Santa Cruz будет производиться на заводе в США.

Об этом сообщает пресс-служба корейского производителя. Компания анонсировала, что в 2021 году на американском заводе в Алабаме стартует серийное производство пикапа Santa Cruz. Новинка станет четвертой моделью бренда, наряду с Santa Fe, Sonata и Elantra, которая будет выпускаться на заводе компании в США.

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Hyundai Santa Cruz hyundainews.com

Напомним, что впервые концепт пикапа Santa Cruz показали на автошоу в Детройте. Для расширения производства компания намерена инвестировать в предприятие в Алабаме $410 миллионов. Кроме того, этот позволит обеспечить порядка 1000 новых рабочих мест.

Hyundai Santa Cruz hyundainews.com

Santa Cruz будет адресован тем покупателям, которые предпочитают компактные машины, но нуждаются в повседневной жизни в надежном и неприхотливом пикапе. В первую очередь, речь идет и пополнении так называемых "миллениалов" (людей, родившихся в 1981-1996 г.).

Hyundai Santa Cruz hyundainews.com

Компания не сообщает технических подробностей о технической составляющей будущего пикапа. Но с большой долей вероятности можно предположить, что новинка унаследует от родственного Santa Fe 2,4-литровый рядный мотор GDI мощностью 185 л.с. и турбированный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 235 сил. Все моторы агрегатируются с 8-ступенчатым "автоматом".

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Производство автомобилей Hyundai стартовало на заводе в Алабаме весной 2005 года. С тех пор здесь было выпущено 4,5 миллиона машин для североамериканского рынка. Интересно, что Алабама является пятым в рейтинге штатом в США по объемам производства автомобилей. Здесь находятся более 150 компаний, выпускающих машины и комплектующие для них.

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