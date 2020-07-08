Hyundai готовит спортивную модификацию седана Elantra

Корейская компания Hyundai готовит для своих поклонников спортивную версию седана Elantra N-Line.

Новинка будет отличаться более агрессивной внешностью, главными элементами которой станут каскадная облицовка радиатора и выштамповки на боковинах кузова.

2022 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundai.com

Помимо крупной решетки автомобиль получит развитый аэродинамический обвес, включающий передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, спойлер на крышке багажника, задний диффузор с парой патрубков выхлопной системы и фирменные логотипы N Line. Также для спортивной версии дизайнеры разработали новые зеркала, двухцветные 18-дюймовые диски и боковые "юбки", окрашенные черной глянцевой эмалью.

2022 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundai.com

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Автомобиль будет оснащаться 201-сильным 1,6-литровым турбированным мотором. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями Привод будет осуществляться на передние колеса. С учетом спортивного характера новинки, она получит собственные настройки подвески и более эффективные тормозные механизмы. Премьера модели ожидается осенью нынешнего года.

2022 Hyundai Elantra N Line. Фото: hyundai.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai готовит две интересные модели.