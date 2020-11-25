Hyundai готовит новый кроссовер Bayon

Сергей Иванов Новости 20:00, 25.11.2020 Обновлено: 20:20, 25.11.2020

Корейская компания Hyundai готовит новый кроссовер, который получит имя Bayon.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Компактный кроссовер Hyundai Bayon пополнит семью SUV марки. Новинка названа в честь французского города Байонна, который располагается между атлантическим побережьем и Пиренеями пользуется популярностью у любителей активного отдыха.

В модельной гамме новинка займет положение на ступеньку ниже самого компактного на сегодняшний день кроссовера марки Hyundai Kona и составит конкуренцию Toyota CH-R и Nissan Juke.

Hyundai Kona
hyundainews.com

"Автомобиль дополнит текущие модели В-SUV сегмента. Запуск новой модели позволит еще лучше удовлетворить спрос европейских потребителей и укрепить положение в чрезвычайно популярном сегменте", – коментирует Андреас-Кристоф Хофман, вице-президент по маркетингу и продуктам Hyundai Europe.

Последние 20 лет, при создании названий своих кроссоверов, компания использовала географические названия. Так, например, Tucson и Santa Fe названы в честь городов американских штатов Аризона и Нью-Мексико, а модель Kona – посвящена одноименному району Гавай. Даже имя водородного электромобиля Nexo происходит от одного из крупнейших городов на популярном датском острове Борнхольм – Nexø.

Больше деталей о новом Hyundai Bayon станет известно в ближайшее время.

Как сообщал ранее , компания Hyundai представит 12 новинок до конца 2021 года.

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