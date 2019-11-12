Hummer H2 превратили в бронеавтомобиль мощностью 1000 л.с.

Dartz – латвийская фирма, которая специализируется на производстве бронированных внедорожников. На этот раз специалисты компании подготовили автомобиль под названием Black Stallion.

Как выяснил OBOZREVATEL, в качестве основы использовали Hummer H2. Поэтому новинка не является уникальной разработкой, а представляет собой глубокий тюнинг знаменитого американского внедорожника.

Dartz Black Stallion выглядит угрожающе благодаря модифицированному кузову topgear.com

Машину подготовили специально для съемок в фильме, название которого не раскрывают. Как часто бывает с декорациями – конкретный внедорожник не является настоящим бронеавтомобилем.

Сходство с военной машиной Dartz Black Stallion придает стилизованный кузов, многие панели которого изготовлены из пластика. Новые колеса, крупная передняя решетка и черный матовый цвет придают дополнительную агрессию.

Сзади Dartz Black Stallion хвастает новыми фонарями topgear.com

На внешности тюнеры не остановились. Стандартный двигатель General Motors заменили на мотор Dodge Challenger SRT Hellcat, мощность которого довели до 1000 л.с.

Интересно также, что в компании заявили о готовности производить Dartz Black Stallion мелкими сериями по цене 300 тыс. долл за автомобиль. Вероятно, в этом случае его кузов будет действительно бронированным.

Hummer H2 послужил основой для Dartz Black Stallion gm.com

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