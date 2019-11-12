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14 ноября • обновлено в 20:33
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Hummer H2 превратили в бронеавтомобиль мощностью 1000 л.с.

5.4т
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Dartz – латвийская фирма, которая специализируется на производстве бронированных внедорожников. На этот раз специалисты компании подготовили автомобиль под названием Black Stallion.

Как выяснил OBOZREVATEL, в качестве основы использовали Hummer H2. Поэтому новинка не является уникальной разработкой, а представляет собой глубокий тюнинг знаменитого американского внедорожника.

Dartz Black Stallion выглядит угрожающе благодаря модифицированному кузову

Dartz Black Stallion выглядит угрожающе благодаря модифицированному кузову

topgear.com

Машину подготовили специально для съемок в фильме, название которого не раскрывают. Как часто бывает с декорациями – конкретный внедорожник не является настоящим бронеавтомобилем.

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Сходство с военной машиной Dartz Black Stallion придает стилизованный кузов, многие панели которого изготовлены из пластика. Новые колеса, крупная передняя решетка и черный матовый цвет придают дополнительную агрессию.

Сзади Dartz Black Stallion хвастает новыми фонарями

Сзади Dartz Black Stallion хвастает новыми фонарями

topgear.com

На внешности тюнеры не остановились. Стандартный двигатель General Motors заменили на мотор Dodge Challenger SRT Hellcat, мощность которого довели до 1000 л.с.

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Интересно также, что в компании заявили о готовности производить Dartz Black Stallion мелкими сериями по цене 300 тыс. долл за автомобиль. Вероятно, в этом случае его кузов будет действительно бронированным.

Hummer H2 послужил основой для Dartz Black Stallion

Hummer H2 послужил основой для Dartz Black Stallion

gm.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости автомира
Теги
авто тюнинг Hummer внедорожник новости
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
кому этот гроб нужен? у него разгон 20+ секунд до сотни!))))) ЗИЛ-130 шустрее будет.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
аааа! цеж проебалты! Их саммммолллёёётьыыы летттают пыстреее поездоффф! ахаха)))
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