Худший водитель в мире "убил" VW Passat меньше чем за минуту

В сети появилась запись с камеры наблюдения, которая запечатлела довольно эффектное ДТП. Водитель универсала VW Passat B8 буквально на ровном месте уничтожил свой автомобиль. Причем сделал он это без чьей-ибо помощи.

Случай произошёл на одном из подземных паркингов в Швейцарии. На ролике видно, как водитель серебряного Passat быстро въезжает на парковку, но не вписывается в поворот и цепляется об стену. После этого он начинает судорожно крутить руль, и машину бросает из стороны в сторону. Проезд достаточно узкий, поэтому буквально каждый манёвр сопровождается серьезным ударом автомобиля об бетон.

Худшим водителем в мире ездит на VW Passat B8 Гиф-изображение с видео

Через мгновение автомобилист останавливается, и всё бы ничего, но затем он по непонятной причине начинает сдавать назад, "продавливая" шлагбаум, при том, что логичнее было бы продолжить плавное движение вперед, где уже не было никаких препятствий, а ещё лучше – полностью остановиться. Естественно, эти "телодвижения" также сопровождаются столкновениями и даже подскакиваниями универсала.

Все это действо напоминает игру в пинг-понг, только в роли ракетки в данном случае выступает "бедный" VW Passat. Непонятно, почему водителю было так трудно выехать из гаража . Есть подозрение, что на каком-то этапе он перепутал педали газа и тормоза. Однако это не объясняет, почему водитель систематически продолжал врезаться в бетонную стену и бордюры – вполне возможно, что он находился под влиянием алкогольного или наркотического опьянения.

Как отметили журналисты автомобильного сайта Carscoops, этот инцидент продемонстрировал худшие навыки вождения, которые им когда-либо проходилось видеть.

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