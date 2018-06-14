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Хотят быть как Илон Маск? КамАЗ показал первый беспилотный электробус

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В России презентовали новый прототип беспилотного электрического автобуса.

Он предназначен для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения, сообщил официальный сайт "КамАЗа".

Так, для демонстрации возможностей ШАТЛа в динамическом режиме был определен путь, длиной 650 метров, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Беспилотний автобус может осуществлять остановку для посадки и высадки пассажиров, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного списка на маршруте.

Пассажиры смогут управлять системой открывания дверей, выбора остановки для высадки, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Следует отметить, что кузов выполнен из композитных материалов, а рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов, что позволило максимально снизить массу электробуса.

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Также на них установлена платформа для передачи сигнала 5G-модемов. На сервер "КамАЗа" в онлайн-режиме одновременно поступает и телеметрическая информация о параметрах движения и режим работы узлов и агрегатов электробуса. Данная информация собирается с датчиков, установленных в транспортном средстве.

РанееOBOZREVATELрассказывал, как Путин оконфузился с КамАЗом.

Место
Россия
Объекты
Автомобильавто
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