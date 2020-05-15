Хотим в Украине: китайцы создали дешевый автомобиль для народа

Совместный проект General Motors и SAIC нацелился на Skoda Octavia со своим новым бюджетным авто Baojun RC-5. Теперь в компании создали дешевый универсал на базе модели.

Несмотря на то, что пока нет информации о выходе новинки на глобальный рынок, в Украине такой автомобиль пригодился бы. Вообще появление универсала в данном случае довольно необычно. В Китае намного большим спросом пользуются переднеприводные кроссоверы и минивэны. Универсалы же не очень популярны.

Новый универсал Baojun RC-5W Министерство промышленности КНР

Новый универсал Baojun RC-5W Министерство промышленности КНР

Тем не менее, мы пока можем не знать о том, что Baojun RC-5W (такое название получил универсал на базе лифтбека RC-5), возможно, планирует появиться в Европе. Дизайн в целом соответствует показанной ранее модели – передняя часть и задние фонари достались от лифтбека. С той разницей, что новинка получила более практичный и вместительный кузов. Но объем багажника пока не называют.

Лифтбек Baojun RC-5 media.gm.com

Лифтбек Baojun RC-5 media.gm.com

Новый Baojun RC-5W оснастили турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Привод без альтернатив может быть только передним.

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Фото салона RC-5W пока нет, но модель наверняка получила салон от RC-5 с его современной передней панелью, крупным мультимедийным монитором, цифровым приборным щитком и минимальным набором кнопок.

Салон Baojun RC-5 media.gm.com

Салон Baojun RC-5 media.gm.com

Цена неизвестна, но базовый лифтбек обойдется приблизительно в $10 000. Универсал едва ли будет на одну тысячу дороже.

Skoda Octavia Combi 2020 skoda-auto.com

Skoda Octavia 2020 Combi skoda-auto.com

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