Хорошисты и отличники: подробности новых краш-тестов Euro NCAP

Две новых модели BMW, кроссовер Jeep и хэтчбек Peugeot подверглисть краш-тестам.

Об этом сообщили представители независимой европейской организации Euro NCAP. В испытаниях приняли участие четыре новинки, презентованные в этом году на международных автошоу.

Два BMW – 1 Series и 3 Series – обе модели получили максимальные 5 "звезд". Американский Jeep Cherokee и французский Peugeot 208 удостоились 4-звездочного рейтинга.

Третье поколение BMW 1 Series, впервые получившее передний привод, удостоилось максимальной награды специалистов организации Euro NCAP. Во всех дисциплинах "единичка" из Баварии показала себя с лучшей стороны, хотя без замечаний не обошлось. В частности, оказалось, что при фронтальном столкновении задний пассажир испытывает высокую нагрузку на грудную клетку от ремня безопасности, а передние сиденья недостаточно хорошо защищают шею от "хлыстового" удара. Были претензии и к защите пешеходов, но электронные системы безопасности позволили новинке завоевать признание представителей Euro NCAP.

Заднеприводный седан BMW 3 Series 7-го поколения недавно подвергся рестайлингу и модернизации. И в очередной раз компания BMW продемонстрировала, что ее конструкторы не зря получают солидную зарплату. По итогам тестов выявилось, что нынешняя "тройка" BMW является лучшим семейным автомобилем в области безопасности среди всех протестированных Euro NCAP машин этой категории в 2018-2019 годах.

"Приятно видеть, что премиальные бренды из Германии и других стран поддерживают очень высокие стандарты, которые они установили для себя, и продолжают демонстрировать 5-звездочные рейтинги. Я уверен, что покупатели BMW могут быть спокойны, что компания и впредь будет стремиться к достижению максимальных стандартов даже с учетом того, что требования будут постоянно повышаться", – прокомментировал итоги тестов Михель ван Ратинген, Генеральный секретарь Euro NCAP.

Совсем немного не хватило Peugeot 208, чтобы получить 5 "звезд" за безопасность. К новинке были претензии по нагрузке на грудную клетку водителя при фронтальном столкновении без перекрытия, а также к защите шеи задних пассажиров от "хлыстового" удара. Но больше всего маленькому французу досталось за недостаточную защиту пешеходов. Оказалось, что камера, отвечающая за распознавание живых объектов не всегда способна справиться со своими функциями, а также есть риск травм при наезде на пешехода из-за жесткой конструкции передней части машины.

Jeep Cherokee получил "твердую четверку" за безопасность. Специалисты Euro NCAP отметили значительные улучшения по сравнению с моделью Wrangler, протестированной в прошлом году. Однако, защита пешеходов и адекватность работы электронных систем безопасности не позволили завоевать более высокую оценку.

Следующая серия краш-тестов EuroNCAP состоится в середине ноября.

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