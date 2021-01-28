В Канаде представили прототип летающего автомобиля. Фото

Канадская компания Horizon Aircraft представила прототип гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.

Аппарат имеет большие крылья сзади, и поменьше спереди, что обеспечит высокую подъемную силу при взлете и посадке на короткие полосы. Также Cavorite X5 сможет подниматься в воздух вертикально. Об этом сообщает New Atlas.

Автомобиль рассчитан на пять пассажиров. С ними он сможет пролететь до 500 километров, без них – до 1 000. Летающий аппарат развивать скорость до 350 километров в час.

Horizon Aircraft представила прототип летающего авто Cavorite X5 New Atlas

Пока Cavorite X5 находится на этапе концепции. Еще работают над малыми прототипами электрического гибрида и готовятся к его испытаниям. В 2024 году планируется начать серийное производство этого автомобиля будущего.

Horizon Aircraft Cavorite X5 сможет летать вертикально New Atlas

Cavorite X5 будет способен пролететь до 1000 километров New Atlas

Максимальная скорость Cavorite X5 – 350 км/ч New Atlas

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