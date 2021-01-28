В Канаде представили прототип летающего автомобиля. Фото

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2,8 т.
Cavorite X5

Канадская компания Horizon Aircraft представила прототип гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.

Аппарат имеет большие крылья сзади, и поменьше спереди, что обеспечит высокую подъемную силу при взлете и посадке на короткие полосы. Также Cavorite X5 сможет подниматься в воздух вертикально. Об этом сообщает New Atlas.

Автомобиль рассчитан на пять пассажиров. С ними он сможет пролететь до 500 километров, без них – до 1 000. Летающий аппарат развивать скорость до 350 километров в час.

Horizon Aircraft представила прототип летающего авто Cavorite X5

Пока Cavorite X5 находится на этапе концепции. Еще работают над малыми прототипами электрического гибрида и готовятся к его испытаниям. В 2024 году планируется начать серийное производство этого автомобиля будущего.

Horizon Aircraft Cavorite X5 сможет летать вертикально
Cavorite X5 будет способен пролететь до 1000 километров
Максимальная скорость Cavorite X5 – 350 км/ч

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