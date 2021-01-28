В Канаде представили прототип летающего автомобиля. Фото

Канадская компания Horizon Aircraft представила прототип гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.

Аппарат имеет большие крылья сзади, и поменьше спереди, что обеспечит высокую подъемную силу при взлете и посадке на короткие полосы. Также Cavorite X5 сможет подниматься в воздух вертикально. Об этом сообщает New Atlas.

Автомобиль рассчитан на пять пассажиров. С ними он сможет пролететь до 500 километров, без них – до 1 000. Летающий аппарат развивать скорость до 350 километров в час.

Пока Cavorite X5 находится на этапе концепции. Еще работают над малыми прототипами электрического гибрида и готовятся к его испытаниям. В 2024 году планируется начать серийное производство этого автомобиля будущего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Tesla представила обновленный седан Model S. Он имеет несколько внешних изменений, абсолютно новый интерьер и улучшенные технические характеристики.