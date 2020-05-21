Honda с разгоном до 100 км/ч за 1,1 с — самый быстрый автомобиль

Совсем необязательно покупать дорогой суперкар, чтобы быстро разгоняться. Его все равно обгонит старая Honda Civic. Во всяком случае, это демонстрируют мастера команды P-Racing.

Хонда Сивик пятого поколения, стоит отметить, подверглась серьезным техническим доработкам. Ее четырехцилиндровый двигатель объемом 2,2 л с помощью мощнейшей турбины научился выдавать 1500 л.с. Но это еще не все.

Невероятная Honda Civic – самый быстрый автомобиль в мире скриншот видео

Передний привод остался в прошлом – теперь Honda получила четыре ведущих колеса. Очень уместное нововведение, учитывая невероятно высокую мощность. Еще в автомобиле заменили КПП.

Невероятная Honda Civic – самый быстрый автомобиль в мире скриншот видео

В результате разгон до 100 км/ч занимает всего 1,1 с. Четверть мили, немногим более 400 м, машина преодолевает за 7,45 с с выходной скоростью порядка 300 км/ч. Это мировой рекорд. На видео ниже можно удивиться невероятным способностям автомобиля.

Среди американских энтузиастов Honda Civic – очень популярная модель для тюнинга. Но таких результатов еще не демонстрировал никто.

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили самый мощный седан в мире.

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