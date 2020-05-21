Главная Новости
21 мая • обновлено в 20:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Honda с разгоном до 100 км/ч за 1,1 с — самый быстрый автомобиль

811
Читать материал на украинском

Совсем необязательно покупать дорогой суперкар, чтобы быстро разгоняться. Его все равно обгонит старая Honda Civic. Во всяком случае, это демонстрируют мастера команды P-Racing.

Хонда Сивик пятого поколения, стоит отметить, подверглась серьезным техническим доработкам. Ее четырехцилиндровый двигатель объемом 2,2 л с помощью мощнейшей турбины научился выдавать 1500 л.с. Но это еще не все.

Невероятная Honda Civic – самый быстрый автомобиль в мире

Невероятная Honda Civic – самый быстрый автомобиль в мире

скриншот видео

Передний привод остался в прошлом – теперь Honda получила четыре ведущих колеса. Очень уместное нововведение, учитывая невероятно высокую мощность. Еще в автомобиле заменили КПП.

Невероятная Honda Civic – самый быстрый автомобиль в мире

Невероятная Honda Civic – самый быстрый автомобиль в мире

скриншот видео

В результате разгон до 100 км/ч занимает всего 1,1 с. Четверть мили, немногим более 400 м, машина преодолевает за 7,45 с с выходной скоростью порядка 300 км/ч. Это мировой рекорд. На видео ниже можно удивиться невероятным способностям автомобиля.

Среди американских энтузиастов Honda Civic – очень популярная модель для тюнинга. Но таких результатов еще не демонстрировал никто.

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили самый мощный седан в мире.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Honda суперкар тюнинг б/у автомобиль авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги