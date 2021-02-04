Honda разрабатывает таинственное авто со скрытыми колесами

Японская компания Honda получила патент на таинственный футуристический концепт-кар. На его изображении есть длинные тонкие полосы, расходящиеся от маточных закрытых колес с кузовных панелей.

Часть полос переходит в очертания дверей, которые не имеют ручек. Возможно их роль играют более широкие проемы у передних колес. Об этом сообщает издание Autoweek.

Автомобиль также имеет огромную стеклянную крышу, которая заменяет боковое и заднее стекло и переходит в капот. По бокам передка расположена оптика ломаной формы, а ниже – угловой сплиттер. В задней части можно увидеть изогнутый бампер, тонкие фонари и место для шильдика.

Судя по внешности футуристической машины, ей положена полностью электрическая силовая установка и полный набор электроники, вместе с современным автопилотом.

Концепт-кар выглядит как свободная фантазия дизайнеров Honda, но не зря его защитили патентом. Поэтому можно ожидать, что в будущем авто таки представят.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Джастин Бибер приобрел Rolls-Royce, созданный мастерами американского кузовного ателье West Coast Customs. Колеса автомобиля спрятали под массивными крыльями с накладками. Чтобы автомобиль мог поворачивать, передние крылья расширили. А из-за того, что колес не видно, создается впечатление, что машина летит над дорогой.