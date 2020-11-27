Honda представила в Украине кроссовер HR-V Sport

В Украине появилась новая модель от Honda – спортивный кроссовер HR-V Sport.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые в своей истории Honda создала компактный SUV с характеристиками горячего хэтчбека.

"Сердцем" HR-V Sport является новый двигатель VTEC Turbo мощностью 182 л.с, а по-особому настроенное шасси с технологией Performance Damper обеспечивает точность управления, как у динамичного хэтчбека.

Черные легкосплавные диски, двойной патрубок выхлопной системы, черные корпуса зеркал и глянцевые черные декоративные элементы обвеса, тонированная хромированная решетка радиатора, перекликаются с эксклюзивным двухцветным интерьером.

Эмоциональный дизайн салона с анатомическими сиденьями, отделанными тканью и кожей бордового цвета, потолок черного цвета, а также алюминиевые накладки на педали подчеркивают спортивный характер HR-V Sport.

Узнать больше о Honda HR-V Sport можно на сайте бренда Honda в Украине.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, компания Honda представила на украинском рынке инновационную модель Jazz E: HEV.