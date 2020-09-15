Honda показала тизер нового электромобиля

Выставка Auto China 2020, которая будет проходить в Пекине с 26 сентября по 5 октября, станет ареной для презентации нового электромобиля Honda.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Главной изюминкой стенда Honda станет новый концепткар, который является прообразом первой электрической серийной модели для китайского рынка.

Концепт Honda EV станет прообразом первого электромобиля марки для китайского рынка. Фото: global.honda

В преддверии выставки компания показала первый тизер перспективной модели. Автомобиль получил полностью светодиодную светотехнику, а также эмблему Honda, подсвеченную светодиодами.

Предположительно концепт будет представлять собой купеобразный кроссовер, по своим размерам сопоставимый с популярной моделью HR-V. В отличие от серийного городского хетчбека Honda e, который стал первым представителем электрического семейства японского бренда, в облике новинки ретро стилистика уступит место футуристическим формам.

Серийный электрический хэтчбек Honda e.Фото: global.honda

Компания активно занимается электрификацией своего модельного портфолио в соответствии с глобальной программой развития. Поэтому важное место в экспозиции выставки Auto China 2020 будет отведено кроссоверу CR-V PHEV. Эта новинка станет первым гибридным автомобилем Honda с PHEV, продажи которого начнутся в Китае уже в ближайшее время. Также посетители автошоу смогут увидеть широкую гамму моделей марки для местного рынка.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: global.honda

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Honda объединит усилия с концерном General Motors по созданию электромобилей на общей платформе.