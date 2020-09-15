Honda показала тизер нового электромобиля

Выставка Auto China 2020, которая будет проходить в Пекине с 26 сентября по 5 октября, станет ареной для презентации нового электромобиля Honda.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Главной изюминкой стенда Honda станет новый концепткар, который является прообразом первой электрической серийной модели для китайского рынка.

В преддверии выставки компания показала первый тизер перспективной модели. Автомобиль получил полностью светодиодную светотехнику, а также эмблему Honda, подсвеченную светодиодами.

Предположительно концепт будет представлять собой купеобразный кроссовер, по своим размерам сопоставимый с популярной моделью HR-V. В отличие от серийного городского хетчбека Honda e, который стал первым представителем электрического семейства японского бренда, в облике новинки ретро стилистика уступит место футуристическим формам.

Компания активно занимается электрификацией своего модельного портфолио в соответствии с глобальной программой развития. Поэтому важное место в экспозиции выставки Auto China 2020 будет отведено кроссоверу CR-V PHEV. Эта новинка станет первым гибридным автомобилем Honda с PHEV, продажи которого начнутся в Китае уже в ближайшее время. Также посетители автошоу смогут увидеть широкую гамму моделей марки для местного рынка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Honda объединит усилия с концерном General Motors по созданию электромобилей на общей платформе.

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