Honda показала новый кроссовер CR-V: что изменилось

Компактный кроссовер Honda CR-V показали в новом исполнении Black Edition. Кроме того, стандартный кроссовер также обновили. Новые функции получили все комплектации Honda CR-V.

Теперь кроссоверы Хонда оснащены динамическими повторителями поворотов, которые "бегут" вслед за направлением движения. Эта функция вместе с подогревом рулевого колеса и автоматическим опусканием зеркал для удобного обзора при движении задним ходом добавлены во все комплектации автомобиля.

Honda CR-V Black Edition отличается темной отделкой Honda

Задние фонари Honda CR-V в исполнении Black Edition также затемнены Honda

Кроме этого, новый кроссовер Honda CR-V Black Edition получил ряд стилистических особенностей. К ним относятся черные колесные диски диаметром 18 дюймов, затемненная светотехника и хромированная отделка кузова.

Черные 18-дюймовые диски отличают спецверсию Honda

В салоне CR-V также преобладает черный цвет: обивка кресел, потолок и декоративные элементы выдержаны в единой с кузовом стилистике. В Японии, где в продажу новинка отправится в этом месяце, автомобиль можно приобрести с 2-литровым двигателем на 190 л.с. или с гибридной силовой установкой мощностью 215 л.с. В Украине кроссовер доступен в таких же спецификациях.

Black Edition характеризуется отделкой салона Honda CR-V черным декором Honda

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