Honda "оживила" свой кроссовер за 10 000 евро

В ноябре 2016 года Honda представила кроссовер WR-V (Winsome Runabout Vehicle), построенный на платформе хетчбека Fit/Jazz. А теперь фирма выкатила обновленную версию этой модели.

Причина столь скорой модернизации – падение продаж. Изначально машина хорошо пользовалась спросом, но потом стала терять покупателей. Поэтому производитель и решил освежить модель, которая, впрочем, продается лишь в Южной Америке и на некоторых рынках в Азии (включая Индию).

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

От своего донора в лице Honda Jazz WR-V отличается увеличенным дорожным просветом, пластиковым обвесом и защитой днища. А теперь у него еще и освеженная решетка радиатора, новые бамперы и светодиодные фонари, а также легкосплавные дисками нового дизайна. Габариты WR-V составляют 3999 х 1734 х1601 мм, колесная база 2555 мм, а дорожный просвет – 188 мм.

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

На индийском рынке WR-V по-прежнему доступен с 1,2-литровым бензином мотором на 90 л.с. /110 Нм и 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 100 л.с. / 200 Нм. Бензиновый мотор состыковывается с пятиступенчатой МКП, а дизель работает в паре с шестиступенчатой МКП. А вот в Южной Америке кросс предлагают только с вариатором (кстати, обновление (пока) пережила лишь индийская версия). Привод – исключительно передний.

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

В комплектацию авто входит 7,0-дюймовый экран мультимедиа, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник.

Honda WR-V 2021. Фото: Honda

В продаже будет две комплектации модели, базовая версия в Индии оценивается в чуть больше 10 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, Honda обновила кроссовер CR-V.