Honda Jazz получила новый дизайн и стала гибридом

На автошоу в Женеве компания Honda представит новое поколение популярной модели Jazz, которая стала гибридом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новое поколение Honda Jazz предложит покупателям возможность экономить топливо и более бережно относиться к окружающей среде благодаря гибридному силовому агрегату e:HEV.

Honda Jazz hondanews.eu

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Новинка является одним из важных элементов реализации глобальной стратегии компании Honda по электрификации своего модельного ряда до 2022 года. Новинка появится у европейских дилеров марки летом нынешнего года по цене от €22 000 за хэтчбек Jazz и от €26 250 за "внедорожную" версию Jazz Crosstar.

Honda Jazz и Jazz Crosstar hondanews.eu

В основе новинки лежит гибридная технология e:HEV. В нее входит два компактных электромотора, 1,5-литровый бензиновый ДВС i-VTEC, литий-ионная батарея и инновационная трансмиссия.

Суммарная мощность силового агрегата составляет 109 л.с. (80 кВт). С ее помощью хэтчбек сможет развить скорость до 175 км/ч, а спринт от 0 до 100 км/ч займет 9,4 секунды. При этом средний расход топлива по методике WLTP составит 4,5 л/100 км у обычного Jazz и 4,8 л/100 км – для версии Crosstar.

Honda Jazz Crosstar hondanews.eu

Гибридная силовая установка работает в трех различных режимах. В EV Drive питание от литий-ионной батареи поступает непосредственно к электромоторам, обеспечивая движение на электротяге. В режиме Hybrid Drive ДВС и электромотор работают сообща, при этом часть энергии используется для подзарядки батареи. При переходе в Engine Drive, автомобиль приводит в движение бензиновый мотор. Этот режим предназначен в первую очередь для скоростных магистралей.

Стоит отметить, что процесс переключения между режимами происходит совершенно незаметно для водителя и пассажиров. Высокооборотистые электромоторы, разработанные инженерами компании Honda, способны раскручиваться до 13300 об/мин, а крутящий момент достигает 253 Нм.

Honda Jazz и Jazz Crosstar hondanews.eu

Несмотря на компактные размеры, Honda Jazz обладает трансформируемым салоном. Объем багажника варьируется от 298 до 1203 литров. Кроме того, при необходимости перевести длинномеры, можно сложить спинку переднего пассажирского кресла.

При необходимости перевести длинномеры, у Jazz можно сложить спинку переднего пассажирского кресла hondanews.eu

На приборной панели разместилась цифровая шкала приборов с 7-дюймовым дисплеем, также 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, управление которой возможно с помощью голосовых команд.

Honda Jazz получила 7-дюймовую цифровую шкалу приборов и 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы hondanews.eu

К мультимедиа можно подключить внешние устройства посредством Android Auto и Apple CarPlay, а также с помощью USB кабеля. Кроме того, впервые для новинки доступны функции WiFi Hotspot для доступа в интернет и уникальная программа ассистанта Honda Personal Assistant.

Honda Jazz hondanews.eu

Немало внимания в компании Honda уделили безопасности водителя и пассажиров. Новая Honda Jazz оснащена улучшенным пакетом систем контроля и безопасности, включающим систему Collision Mitigation Braking System, способную распознавать пешеходов и велосипедистов в любое время суток, а также предохраняющую от столкновения с другими авто при движении задним ходом или в слепых зонах.

Honda Jazz и Jazz Crosstar hondanews.eu

Впервые в новом поколении Jazz, появились адаптивный круиз-контроль и система поддержания рядности уже в базовой комплектации. Кроме того, в арсенале новинки есть и другие электронные помощники, входящие в комплекс Honda Sensing, которые обеспечат безопасность в сложных дорожных ситуациях, а также 10 (!) подушек безопасности.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Honda готовит конкурента Renault Sandero.

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