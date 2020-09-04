Honda и General Motors создали альянс для разработки электромобилей

Стас Сидилев Новости 15:36, 4.09.2020

Концерн General Motors и Honda создали альянс для обмена технологиями. Главной целью станет создание электромобилей и других совместных моделей.

Как сообщает Carscoops, в рамках сотрудничества появится два новых электрокара Honda, о которых в компаниях уже говорили раньше. Ожидается, что в них будут использованы новые батареи GM Ultium.

Кроме того, автопроизводители займутся обменом платформами и силовыми установками, а также унификацией информационно-развлекательных систем.

Ожидается, что совместная работа компаний в рамках альянса позволит сократить расходы на разработку и повысит эффективность работы.

Honda е – новый электромобиль компании, но скоро появятся и другие.
Фото: Honda

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об обновленном кроссовере Honda CR-V.

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