Honda и General Motors создали альянс для разработки электромобилей

Концерн General Motors и Honda создали альянс для обмена технологиями. Главной целью станет создание электромобилей и других совместных моделей.

Как сообщает Carscoops, в рамках сотрудничества появится два новых электрокара Honda, о которых в компаниях уже говорили раньше. Ожидается, что в них будут использованы новые батареи GM Ultium.

Кроме того, автопроизводители займутся обменом платформами и силовыми установками, а также унификацией информационно-развлекательных систем.

Ожидается, что совместная работа компаний в рамках альянса позволит сократить расходы на разработку и повысит эффективность работы.

Honda е – новый электромобиль компании, но скоро появятся и другие. Фото: Honda

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