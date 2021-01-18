Honda HR-V e:HEV готовится к дебюту

Японская компания Honda презентует новое поколение своего популярного гибридного кроссовера в феврале нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. А чтобы подогреть интерес к новинке, Honda показала два тизера. Первый позволяет оценить старания дизайнеров компании применительно к характерной форме задней стойки, а вторая – с фирменной символикой e:HEV – акцентирует внимание, что автомобиль оснащен фирменной гибридной технологией.

Тизер задней части нового кроссовера Honda HR-V e:HEV hondanews.eu

Для HR-V e:HEV впервые будет предложена инновационная силовая установка i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) с двумя моторами, которую уже успешно внедрили на других моделях компании – Honda CR-V и Jazz. Она включает в свой состав тяговый электромотор, литий-ионную батарею и ДВС, который выполняет функции бензогенератора. Такая конструктивная схема позволяет максимально снизить расход топлива, обеспечив при этом хорошую динамику и комфорт.

Актуальное поколение модели HR-V выпускается с 2015 года hondanews.eu

Новый HR-V e:HEV является очередным шагом на пути развития стратегии компании Honda, получившей название Electric Vision, в соответствии с которой компания намерена электрифицировать европейский модельный ряд до 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda представила в Украине кроссовер HR-V Sport, а электромобиль Honda е стал "Автомобилем года" в Германии.