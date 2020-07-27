Honda готовит новинки для любителей off-road

Компания Honda расширит линейку моделей адресованных любителям активного отдыха и off-road, сообщает портал Carbazz. Для этой цели в США запатентована новая торговая марка Trailsport.

2020 Honda Passport. Фото: hondanews.com

На волне интереса к внедорожникам японская компания Honda намерена расширить ассортимент версий своих популярных моделей CR-V, HR-V, Passport, Pilot и Ridgeline. Как следует из патентной заявки, товарный знак Trailsport будет использоваться для специальных внедорожных версий.

2020 Honda Passport. Фото: hondanews.com

Ожидается, что новые модификации будут отличаться внешне наличием дополнительной защиты двигателя и трансмиссии, специальными внедорожными шинами, дополнительными опциями для повышения проходимости, а также более практичными грязе- и водоотталкивающим материалам в салоне.

2020 Honda Ridgeline. Фото: hondanews.com

Не исключено, также, что компания предложит различные клубные активности, по аналогии с внедорожными турами, которые пользуются большой популярностью у фанов Jeep и вскоре будут предложены для покупателей нового Ford Bronco.

2021 Honda Pilot Elite. Фото: hondanews.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda подготовила новую версию популярного кроссовера СR-V.