Honda Civic Type R Limited Edition установил новый рекорд

Сергей Иванов Новости 11:26, 9.07.2020

Спортивный хэтчбек Honda Type R Limited Edition установил рекорд скорости на японской трассе Сузука, проехав круг за 2 минуты 23.993 секунды.

Трасса Сузука имеет дистанцию 5,8 км и известна своими скоростными шиканами и сложными поворотами. Легендарный автодром расположен в одноименном городе префектуры Мие. Трасса сконфигурирована в виде "восьмерки" и разработана Джоном Хугенхольцем для тестов автомобилей Honda. В Сузуке есть все виды поворотов, что позволяет оценивать характеристики дорожной техники. О качестве трассы говорит тот факт, что здесь проводится Гран При Японии чемпионата Формулы 1.

Honda Type R Limited Edition установил рекорд скорости на японской трассе Сузука. Фото:
honda.com

Сузука является важной составляющей в разработке всех автомобилей и двигателей Honda с 1962 года. Разработка и строительство трассы проводилось под руководством основателя и президента компании Honda Соичиро Хонда, который любил повторять: "Автомобили не могут стать лучше, если не пройдут свой путь по гоночной трассе".

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Honda Type R Limited Edition установил рекорд скорости на японской трассе Сузука. Фото:
honda.com

Напомним, что дебют Type R Limited Edition состоялся в феврале нынешнего года, а недавно стартовали европейские продажи новинки, которая будет изготовлена ограниченным тиражом всего 100 экземпляров (для Европы). Автомобиль оснащается 2-литровым двигателем VTEC Turbo. Он развивает мощность 320 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 400 Нм. С его помощью хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Honda Type R Limited Edition установил рекорд скорости на японской трассе Сузука. Фото:
honda.com

Напомним, что в 2017 году Honda Civic Type R GT установила рекорд для переднеприводных авто на легендарной трассе Нюрбургринг, показав время 7 минут 43.8 секунды. А серийная версия модели отметилась рекордами на пяти европейских гоночных трассах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, хєтчбек Honda Civic стал автомобилем безопасности чемпионат WTCR

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