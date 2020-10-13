Honda Accord лишилась 'механики' и получила спортивную версию

Компания Honda анонсировала плановое обновление популярной модели Accord для американского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Американский Accord 2021 модельного года получил обновленную внешность, технические усовершенствования и новые системы безопасности.

С середины октября в салонах официальных дилеров Honda в США стартуют продажи обновленного Accord. Автомобиль получил более крупную решетку радиатора, с имплантированными датчиками системы безопасности Honda Sensing, новые светодиодные фары на большинстве версий и иное оформление противотуманных фар.

Комплектации LX, EX-L и Touring также получили новые легкосплавные диски, а для версий Sport, Sport Special Edition (SE) и Touring в палитре появился новый цвет Sonic Gray Pearl.

В салоне новинки можно обнаружить 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, версии EX-L и Touring могут подключаться к Apple CarPlay и Android Auto без проводов. В списке опций появилась система мониторинга пассажиров на заднем ряду и индикатор пристегнутых ремней, 2 USB-порта на 2,5Вт для задних пассажиров, а также система автоматического торможения на малых скоростях.

Гибридная версия получила новое программное обеспечение электронной педали акселератора для увеличения быстроты реакции. А 192-сильный 1,5-литровый и 252-сильный 2-литровый турбомоторы получили модернизированные блоки управления двигателем для лучшей отдачи.

Кроме того, 1,5-литровый турбомотор получил модернизированную систему старт-стоп, которая быстрее заводит двигатель после остановки. Еще одним новшеством стал отказ от классической "механики", – отныне для Accord предлагаются только бесступенчатый вариатор и ли 10-ступенчатій "автомат".

С 2021-го модельного года Honda Accord получила новую версию Sport Special Edition, которая сменила Accord EX 1.5T. Автомобиль отличается специальной отделкой салона с кожаными сиденьями, подогревом передних кресел, электроприводом водительского сидения с 12-ю и пассажирского с 4-мя регулировками, подогревом зеркал, бесключевым доступом Smart Entry и дистанционным запуском двигателя.

Визуально Accord Sport и Accord Sport SE отличаются от других собратьев по семейству задним спойлером, 19-дюймовыми дисками собственного дизайна, противотуманными LED-фарами, тонированной облицовкой радиатора и хромированными патрубками выхлопной системы.

Обновлено программное обеспечение адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе движения (LKAS). Улучшена робота тормозной системы.

Cтоимость Honda Accord 2021 модельного года стартует в США с $24770, а гибридная версия Accord Hybrid обойдется минимум в $26370.

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